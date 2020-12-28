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    Главная / Торги / Отбор организации на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования мониторинга транспортных средств

    Отбор организации на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования мониторинга транспортных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 06:5928.12.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821398Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ (оказание услуг) по номенклатурной группе: Услуга по техническому обслуживанию и ремонту оборудования мониторинга транспортных средств ОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009821398

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    471-у/2020

    Наименование закупки

    Отбор организации на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования мониторинга транспортных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    18.12.2020 15:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_работы__услуги.docx

    Извещение_КО.pdf

    Приложение_1_Перечень_обслуживаемого_оборудования.docx

    Техническое_задание.docx

    Форма_3___коммерческое_предложение.xlsx

    Приложение_2_Ведомость_оказываемых_услуг.xlsx

    Проект_договора.doc

    Приложение_3_Обоснование_дополнительных_требований.pdf

    Итоговый_протокол_471_у2020.pdf

    Итоговый_протокол_471_у2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-50

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o011105@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бунина Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ (оказание услуг) по номенклатурной группе: Услуга по техническому обслуживанию и ремонту оборудования мониторинга транспортных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 08:0029.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821398Подведение итогов не позднее Выполнение работ (оказание услуг) по номенклатурной группе: Услуга по техническому обслуживанию и ремонту оборудования мониторинга транспортных средств Оренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ (оказание услуг) по номенклатурной группе: Услуга по техническому обслуживанию и ремонту оборудования мониторинга транспортных средств

    Начальная цена

    912 840,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией о конкурентном отборе

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о конкурентном отбореРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о конкурентном отборе

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    33.13.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822519/name/5feb2337864905.60500657

    29.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823201/name/5fec2b1c6c37a8.47620104

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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