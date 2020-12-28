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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку бутилированной воды и кулеров для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    на право заключения договора на поставку бутилированной воды и кулеров для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 09:3028.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821690Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку бутилированной воды и кулеров для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009821690

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    489

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку бутилированной воды и кулеров для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 15:47

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    201215_ТК_ШХ_Типовое_ИЗК_МСП_вода.docx

    Лист_Изменений_8_вода.docx

    Выписка_ТК_01_от_18.01.2021__1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Почтовый адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 495 578-46-46 доб. 25014

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ds.gomozkov@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Гомозков Дмитрий Станиславович

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку бутилированной воды и кулеров для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 11:0025.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821690Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку бутилированной воды и кулеров для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку бутилированной воды и кулеров для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Начальная цена

    1 598 273,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с РАЗДЕЛОМ 10 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141425, Московская обл., город Химки, улица Авиационная, склад ООО «Шереметьево Хэндлинг»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с РАЗДЕЛОМ 9 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Классификатор ОКПД2

    11.07.11.121

    Воды питьевые негазированные, расфасованные в емкости

    Классификатор ОКВЭД2

    46.34.1

    Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832853/name/6009df8ca3be22.51404656

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками"

    Кол-во: 1.00000

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