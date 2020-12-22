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    Главная / Торги / Строп СКП и СТП

    Строп СКП и СТП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048425Дата и время окончания срока приема заявок Строп СКП и СТПКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048425

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    67289

    Наименование закупки

    Строп СКП и СТП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    18.12.2020 14:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048425_second_parts_protocol.rtf_1.rtf

    Запрос__на_ЭТП_ГПБ_по_заявке_67289_цех_47.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7568

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Iuliia.Stepanova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанова Юлия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строп СКП и СТП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 10:00 GMT +322.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048425Дата и время окончания срока приема заявок Строп СКП и СТПКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 10:0022.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048425Дата и время вскрытия заявок Строп СКП и СТПКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048425Подведение итогов не позднее Строп СКП и СТПКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строп СКП и СТП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно оферте

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно оферте
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.93.11.140

    Стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/850655/name/602b8cc47e8bf4.11496120

    16.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строп СКП(УСК1)-20,0/12000 ГОСТ25573-82"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Строп СТП 20/16000 РД 24-СЭК-01-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Строп СТП 10/16000 РД 24-СЭК-01-01"

    Кол-во: 2

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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