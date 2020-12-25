Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / № ЗП20-12-165 предмет: «Поставка комплекса услуг по предоставлению электронных версий периодических печатных изданий и электронных доступов в личный кабинет журналов/газет для Банка ГПБ (АО)»

    № ЗП20-12-165 предмет: «Поставка комплекса услуг по предоставлению электронных версий периодических печатных изданий и электронных доступов в личный кабинет журналов/газет для Банка ГПБ (АО)»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048424Дата и время окончания срока приема заявок Электронные версии периодических печатных изданий и электронных доступов в личный кабинет журналов/газет МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048424

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП20-12-165

    Наименование закупки

    № ЗП20-12-165 предмет: «Поставка комплекса услуг по предоставлению электронных версий периодических печатных изданий и электронных доступов в личный кабинет журналов/газет для Банка ГПБ (АО)»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 14:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048424_second_parts_protocol.rtf

    ЗП20_12_165.zip

    ЗП20_12_165_Форма_3_ТЦ.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тареева Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электронные версии периодических печатных изданий и электронных доступов в личный кабинет журналов/газет

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048424Дата и время окончания срока приема заявок Электронные версии периодических печатных изданий и электронных доступов в личный кабинет журналов/газет Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 11:0025.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048424Дата и время вскрытия заявок Электронные версии периодических печатных изданий и электронных доступов в личный кабинет журналов/газет Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2021 18:0021.01.2021 18:0021.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048424Подведение итогов не позднее Электронные версии периодических печатных изданий и электронных доступов в личный кабинет журналов/газет Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 18:0021.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048424Подведение итогов не позднее Электронные версии периодических печатных изданий и электронных доступов в личный кабинет журналов/газет Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электронные версии периодических печатных изданий и электронных доступов в личный кабинет журналов/газет

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    • Перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя производится на условиях авансового платежа за каждое полугодие • Расчеты производятся в безналичной форме • Валютные счета оплачиваются по курсу ЦБ на день выставления счета • Ежеквартально Исполнитель предоставляет Заказчику Акт о приеме выполненных Услуг.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    J

    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841467/name/601a4822a99632.96258536

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электронные версии периодических печатных изданий и электронных доступов в личный кабинет журналов/газет"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП225815
    31547 от 27.01.2022 - Оказание услуги доступа информации к сети Интернет, объект Н-2 УИТ и С (основной канал)
    31547 от 27.01.2022 - Оказание услуги доступа информации к сети Интернет, объект Н-2 УИТ и С...
    592440
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП213701
    Открытый редукцион №ОР22-01-01 Поставка оборудования для Комплексной системы безопасности для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х Лотах: Лот № 2 Оборудование для системы охранного телевидения
    Открытый редукцион №ОР22-01-01 Поставка оборудования для Комплексной системы безопасности для...
    588939
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП213700
    Открытый редукцион №ОР22-01-01 Поставка оборудования для Комплексной системы безопасности для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х Лотах: Лот № 1 Оборудование для системы контроля и управления доступом
    Открытый редукцион №ОР22-01-01 Поставка оборудования для Комплексной системы безопасности для...
    588933
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО НОВАТЭК
    Запрос предложений № ГП225767
    Приобретение расходных материалов (Zebra)
    Приобретение расходных материалов (Zebra)
    592285
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО НОВАТЭК
    Запрос предложений № ГП225755
    Приобретение расходных материалов (Rutoken)
    Приобретение расходных материалов (Rutoken)
    592253
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП124674
    Проведение технического сопровождения программного комплекса «Гранд-Смета».
    Проведение технического сопровождения программного комплекса «Гранд-Смета».
    575213
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП225405
    Оказание услуг по проведению гидрологических расчетов
    Оказание услуг по проведению гидрологических расчетов
    591160
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП225385
    Оказание услуг по адаптации и сопровождению Справочно-Правовой Системы Консультант Плюс
    Оказание услуг по адаптации и сопровождению Справочно-Правовой Системы Консультант Плюс
    591097
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить