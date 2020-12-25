Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

• Перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя производится на условиях авансового платежа за каждое полугодие • Расчеты производятся в безналичной форме • Валютные счета оплачиваются по курсу ЦБ на день выставления счета • Ежеквартально Исполнитель предоставляет Заказчику Акт о приеме выполненных Услуг.