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Номер извещения
32009821183
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению во временное пользование контрольных (испытательных) грузов с необходимыми грузозахватными приспособлениями и принадлежностями для проведения статических и динамических испытаний грузоподъемных механизмов и настройки приборов безопасности кранов КС-45731М1, КС-6973БМ-У1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
18.12.2020 14:52
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г
Почтовый адрес
390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г
Контактный телефон
+7 4912 30-41-83
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki-office@rptp.org
Ф.И.О. контактного лица
Кубенина Анастасия Валентиновна
Место рассмотрения предложений
Рязань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению во временное пользование контрольных (испытательных) грузов с необходимыми грузозахватными приспособлениями и принадлежностями для проведения статических и динамических испытаний грузоподъемных механизмов и настройки приборов безопасности кранов КС-45731М1, КС-6973БМ-У1
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821183Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению во временное пользование контрольных (испытательных) грузов с необходимыми грузозахватными приспособлениями и принадлежностями для проведения статических и динамических испытаний грузоподъемных механизмов и настройки приборов безопасности кранов КС-45731М1, КС-6973БМ-У1 Рязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению во временное пользование контрольных (испытательных) грузов с необходимыми грузозахватными приспособлениями и принадлежностями для проведения статических и динамических испытаний грузоподъемных механизмов и настройки приборов безопасности кранов КС-45731М1, КС-6973БМ-У1
Начальная цена
5 181 870,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область г. Подольск, г. Электросталь; Ленинградская область г. Гостилицы, г. Зеленогорск; г. Новосибирск; республика Крым, г. Феодосия.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РПТП ГРАНИТ
Все закупки и тендеры АО РПТП ГРАНИТ
Адрес местонахождения
390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г
77.39.19
77.39.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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