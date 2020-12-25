Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению во временное пользование контрольных (испытательных) грузов с необходимыми грузозахватными приспособлениями и принадлежностями для проведения статических и динамических испытаний грузоподъемных механизмов и настройки приборов безопасности кранов КС-45731М1, КС-6973БМ-У1

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009821183 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению во временное пользование контрольных (испытательных) грузов с необходимыми грузозахватными приспособлениями и принадлежностями для проведения статических и динамических испытаний грузоподъемных механизмов и настройки приборов безопасности кранов КС-45731М1, КС-6973БМ-У1 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРАНИТ

Все закупки и тендеры АО РПТП ГРАНИТ Юридический адрес 390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г Почтовый адрес 390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г Контактный телефон +7 4912 30-41-83 Факс {} Адрес электронной почты zakupki-office@rptp.org Ф.И.О. контактного лица Кубенина Анастасия Валентиновна Место рассмотрения предложений Рязань Закупки и тендеры Рязанская область Ключевые слова:

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