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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению во временное пользование контрольных (испытательных) грузов с необходимыми грузозахватными приспособлениями и принадлежностями для проведения статических и динамических испытаний грузоподъемных механизмов и настройки приборов безопасности кранов КС-45731М1, КС-6973БМ-У1

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению во временное пользование контрольных (испытательных) грузов с необходимыми грузозахватными приспособлениями и принадлежностями для проведения статических и динамических испытаний грузоподъемных механизмов и настройки приборов безопасности кранов КС-45731М1, КС-6973БМ-У1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821183Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению во временное пользование контрольных (испытательных) грузов с необходимыми грузозахватными приспособлениями и принадлежностями для проведения статических и динамических испытаний грузоподъемных механизмов и настройки приборов безопасности кранов КС-45731М1, КС-6973БМ-У1 РязаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009821183

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению во временное пользование контрольных (испытательных) грузов с необходимыми грузозахватными приспособлениями и принадлежностями для проведения статических и динамических испытаний грузоподъемных механизмов и настройки приборов безопасности кранов КС-45731М1, КС-6973БМ-У1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 14:52

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__5_проект_договора.doc

    Приложение__2_Форма_коммерческого_предложения.docx

    Приложение__3_Форма_Декларации.docx

    Приложение__1_Форма_первой_части_заявки.docx

    Приложение__4_Техническое_задание.doc

    Извещение_о_закупке.doc

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРАНИТ
    Все закупки и тендеры АО РПТП ГРАНИТ

    Юридический адрес

    390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г

    Почтовый адрес

    390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г

    Контактный телефон

    +7 4912 30-41-83

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki-office@rptp.org

    Ф.И.О. контактного лица

    Кубенина Анастасия Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    Рязань

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению во временное пользование контрольных (испытательных) грузов с необходимыми грузозахватными приспособлениями и принадлежностями для проведения статических и динамических испытаний грузоподъемных механизмов и настройки приборов безопасности кранов КС-45731М1, КС-6973БМ-У1

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821183Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению во временное пользование контрольных (испытательных) грузов с необходимыми грузозахватными приспособлениями и принадлежностями для проведения статических и динамических испытаний грузоподъемных механизмов и настройки приборов безопасности кранов КС-45731М1, КС-6973БМ-У1 Рязань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению во временное пользование контрольных (испытательных) грузов с необходимыми грузозахватными приспособлениями и принадлежностями для проведения статических и динамических испытаний грузоподъемных механизмов и настройки приборов безопасности кранов КС-45731М1, КС-6973БМ-У1

    Начальная цена

    5 181 870,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область г. Подольск, г. Электросталь; Ленинградская область г. Гостилицы, г. Зеленогорск; г. Новосибирск; республика Крым, г. Феодосия.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РПТП ГРАНИТ
    Все закупки и тендеры АО РПТП ГРАНИТ

    Адрес местонахождения

    390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г

    Классификатор ОКПД2

    77.39.19

    Услуги по аренде и лизингу прочих машин и оборудования без оператора и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    77.39.29

    Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823121/name/5fec1ce6515722.17035629

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения"

    Кол-во: 1.00000

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