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    Главная / Торги / Приобретение Автомобиля

    Приобретение Автомобиля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 17:0019.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821120Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей HYUNDAI H-1 2.5D 5AT (Business) – 3 (Три) единицы или эквивалентов.УльяновскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009821120

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение Автомобиля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 14:47

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    5._Протокол_подведения_итогов__32009821120_3.pdf

    1._Извещение___277_1700_2020_ред._12.01.2021.doc

    2._Документация__аукцион___277_1700_2020_ред._12.01.2021.doc

    Внесение_изменений_277_ред._от_12.01.2021г..doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Ульяновский механический завод
    Все закупки и тендеры АО УМЗ

    Юридический адрес

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Почтовый адрес

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Контактный телефон

    +7 8422 40-74-34

    Факс

    +7 8422 40-74-34

    Адрес электронной почты

    oozd@aoumz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дмитриев Алексей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ульяновск

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобилей HYUNDAI H-1 2.5D 5AT (Business) – 3 (Три) единицы или эквивалентов.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 21:0028.01.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821120Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей HYUNDAI H-1 2.5D 5AT (Business) – 3 (Три) единицы или эквивалентов.Ульяновск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобилей HYUNDAI H-1 2.5D 5AT (Business) – 3 (Три) единицы или эквивалентов.

    Начальная цена

    8 137 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Ульяновский механический завод»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УМЗ
    Все закупки и тендеры АО УМЗ

    Адрес местонахождения

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/836921/name/60125a473cd4f0.81791109

    28.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 3.00000

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