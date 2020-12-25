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Номер извещения
32009821697
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку запасных частей для транспортных средств VOLVO для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
18.12.2020 15:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Почтовый адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 495 578-46-46 доб. 25019
Факс
--
Адрес электронной почты
ad.tyulpanov@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Тюльпанов Антон Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на поставку запасных частей для транспортных средств VOLVO для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 11:0025.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821697Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку запасных частей для транспортных средств VOLVO для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку запасных частей для транспортных средств VOLVO для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Начальная цена
1 117 740,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с РАЗДЕЛОМ 10 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 141425, Московская обл., город Химки, ул. Авиационная, склад ООО «Шереметьево Хэндлинг»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
29.32.30
45.3
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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