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Наименование процедуры
Автомобиль VOLVO S-80
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, 2й Казачий переулок, 4 стр.1
Номер извещения
ГП048463
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Предмет договора
Автомобиль VOLVO S-80
Начальная цена
700000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
18-12-2020 16:40 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.12.2020 14:00
Дата и время проведения
28.12.2020 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии со вложенными сведениями
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Реализация имущества
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 780-73-27
Адрес электронной почты
Nikolay.Mizev@pewete.com
Ф.И.О. контактного лица
Мизёв Николай Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Аваряскина Ольга
Адрес эл. почты продавца/инициатора
pwt@pewete.com
Телефон продавца/инициатора
+7 495 780-73-27
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Наилучшие условия
Требования, предъявляемые к Участнику
Анкета партнера
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
По согласованию с продавцом
Обременения (ограничения)
Отсутствуют
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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