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    Главная / Торги / Автомобиль VOLVO S-80

    Автомобиль VOLVO S-80

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 18:0024.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048463Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль VOLVO S-80МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Автомобиль VOLVO S-80

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, 2й Казачий переулок, 4 стр.1

    Номер извещения

    ГП048463

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Предмет договора

    Автомобиль VOLVO S-80

    Начальная цена

    700000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    18-12-2020 16:40 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.12.2020 14:00

    Дата и время проведения

    28.12.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

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    IMG_20200219_112017_6.jpg

    IMG_20200219_112203_5.jpg

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии со вложенными сведениями

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Реализация имущества

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 780-73-27

    Адрес электронной почты

    Nikolay.Mizev@pewete.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Мизёв Николай Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Аваряскина Ольга

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    pwt@pewete.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 780-73-27

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Наилучшие условия

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Анкета партнера

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    По согласованию с продавцом

    Обременения (ограничения)

    Отсутствуют

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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