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    Главная / Торги / Выполнение работ по установке противотаранных устройств на котельных ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

    Выполнение работ по установке противотаранных устройств на котельных ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821176Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по установке противотаранных устройств на котельных ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" ЧереповецПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009821176

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    223/35/2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по установке противотаранных устройств на котельных ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 14:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_озп.docx

    СМЕТА_Южная.xls

    Техническое_задание.docx

    СМЕТА_Северная.xls

    Проект_договора_.docx

    Документация_223.docx

    Протокол_оценки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА

    Юридический адрес

    162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59

    Почтовый адрес

    162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59

    Контактный телефон

    8-202-777711

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakup@gptev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фомичев Олег Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Череповец

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по установке противотаранных устройств на котельных ООО "Газпром теплоэнерго Вологда"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821176Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по установке противотаранных устройств на котельных ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" Череповец

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 10:0030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009821176Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по установке противотаранных устройств на котельных ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" Череповец

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2021 16:0020.01.2021 16:0020.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821176Подведение итогов не позднее Выполнение работ по установке противотаранных устройств на котельных ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" Череповец

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 16:0020.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821176Подведение итогов не позднее Выполнение работ по установке противотаранных устройств на котельных ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" Череповец

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по установке противотаранных устройств на котельных ООО "Газпром теплоэнерго Вологда"

    Начальная цена

    301 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА

    Адрес местонахождения

    162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59

    Классификатор ОКПД2

    33.20

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823533/name/5fec574c7f27f7.74774809

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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