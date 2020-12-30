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Номер извещения
32009821176
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по установке противотаранных устройств на котельных ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 14:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59
Почтовый адрес
162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59
Контактный телефон
8-202-777711
Факс
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Адрес электронной почты
zakup@gptev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фомичев Олег Константинович
Место рассмотрения предложений
Череповец
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Выполнение работ по установке противотаранных устройств на котельных ООО "Газпром теплоэнерго Вологда"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821176Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по установке противотаранных устройств на котельных ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" Череповец
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 10:0030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009821176Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по установке противотаранных устройств на котельных ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" Череповец
Подведение итогов не позднее
20.01.2021 16:0020.01.2021 16:0020.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821176Подведение итогов не позднее Выполнение работ по установке противотаранных устройств на котельных ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" Череповец
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по установке противотаранных устройств на котельных ООО "Газпром теплоэнерго Вологда"
Начальная цена
301 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
Адрес местонахождения
162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59
33.20
33.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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