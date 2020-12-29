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    Главная / Торги / Закупка офисной бумаги

    Закупка офисной бумаги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821030Дата и время окончания срока приема заявок Закупка офисной бумагиВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009821030

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка офисной бумаги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 14:40

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_у_СМСП.docx

    Документация_ЗП_у_СМСП.doc

    ПРОЕКТ__ДОГОВОРА.docx

    Протокол_ЦЗО__89б_от_12.01.2021г..pdf

    Протокол_ЦЗО__89б_от_12.01.2021г..pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ
    Все закупки и тендеры ПАО ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ

    Юридический адрес

    400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Козловская, 14

    Почтовый адрес

    400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Козловская, 14

    Контактный телефон

    +7 8442 26-26-26

    Факс

    Адрес электронной почты

    fvi@energosale.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фарафонов Виталий Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка офисной бумаги

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 16:0026.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821030Подведение итогов не позднее Закупка офисной бумагиВолгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка офисной бумаги

    Начальная цена

    5 485 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ
    Все закупки и тендеры ПАО ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ

    Адрес местонахождения

    400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Козловская, 14

    Классификатор ОКПД2

    46.76.1

    Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными продуктами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.76.1

    Торговля оптовая бумагой и картоном

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826025/name/5ffdc11d7e9262.55703388

    12.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826026/name/5ffdc17c728015.53319222

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая бумагой и картоном"

    Кол-во: 27426.00000

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