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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009821030
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка офисной бумаги
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
18.12.2020 14:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Козловская, 14
Почтовый адрес
400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Козловская, 14
Контактный телефон
+7 8442 26-26-26
Факс
Адрес электронной почты
fvi@energosale.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фарафонов Виталий Иванович
Место рассмотрения предложений
Волгоград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка офисной бумаги
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка офисной бумаги
Начальная цена
5 485 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ
Все закупки и тендеры ПАО ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ
Адрес местонахождения
400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Козловская, 14
46.76.1
46.76.1
Документация лота
Кол-во: 27426.00000
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