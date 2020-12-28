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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования для нужд пансионата с лечением "Заря"

    Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования для нужд пансионата с лечением "Заря"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048422Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования для нужд пансионата с лечением "Заря"Московская обл., городской округ Ступино, д. Петрово, пансионат с лечением «Заря»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048422

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования для нужд пансионата с лечением "Заря"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    18.12.2020 14:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ_ЗК.docx

    Проект_договора.docx

    ТЗ__ТО_медтехники_2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 496 647-96-44

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    tendr@hotelzarya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кочетова Инна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Московская обл., городской округ Ступино, д. Петрово, пансионат с лечением «Заря»

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования для нужд пансионата с лечением "Заря"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048422Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования для нужд пансионата с лечением "Заря"Московская обл., городской округ Ступино, д. Петрово, пансионат с лечением «Заря»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования для нужд пансионата с лечением "Заря"

    Начальная цена

    356 357,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования "

    Кол-во: 1

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