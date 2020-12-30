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    Главная / Торги / Оказание услуг по оценке рыночной арендной платы за часть здания площадью 3796,9 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50, корп.2, лит.А (кад.78:14:0007635:2010). в объеме, указанном в Задании на оценку (Приложение №1 к договору).

    Оказание услуг по оценке рыночной арендной платы за часть здания площадью 3796,9 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50, корп.2, лит.А (кад.78:14:0007635:2010). в объеме, указанном в Задании на оценку (Приложение №1 к договору).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820888Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оценке рыночной арендной платы за часть здания площадью 3796,9 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50, корп.2, лит.А (кад.78:14:0007635:2010). в объеме, указанном в Задании на оценку (Приложение №1 к договору). Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009820888

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по оценке рыночной арендной платы за часть здания площадью 3796,9 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50, корп.2, лит.А (кад.78:14:0007635:2010). в объеме, указанном в Задании на оценку (Приложение №1 к договору).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 14:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    4959_Протокол_2_112.pdf

    4959_Протокол_2_112.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр»
    Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44

    Контактный телефон

    +7 812 748-63-08

    Факс

    +7 812 748-63-08

    Адрес электронной почты

    zakupki@ksrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тютерев Антон Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по оценке рыночной арендной платы за часть здания площадью 3796,9 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50, корп.2, лит.А (кад.78:14:0007635:2010). в объеме, указанном в Задании на оценку (Приложение №1 к договору).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820888Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оценке рыночной арендной платы за часть здания площадью 3796,9 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50, корп.2, лит.А (кад.78:14:0007635:2010). в объеме, указанном в Задании на оценку (Приложение №1 к договору). Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 10:0030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009820888Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по оценке рыночной арендной платы за часть здания площадью 3796,9 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50, корп.2, лит.А (кад.78:14:0007635:2010). в объеме, указанном в Задании на оценку (Приложение №1 к договору). Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 23:0030.12.2020 23:0030.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820888Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оценке рыночной арендной платы за часть здания площадью 3796,9 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50, корп.2, лит.А (кад.78:14:0007635:2010). в объеме, указанном в Задании на оценку (Приложение №1 к договору). Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 23:0030.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820888Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оценке рыночной арендной платы за часть здания площадью 3796,9 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50, корп.2, лит.А (кад.78:14:0007635:2010). в объеме, указанном в Задании на оценку (Приложение №1 к договору). Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по оценке рыночной арендной платы за часть здания площадью 3796,9 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50, корп.2, лит.А (кад.78:14:0007635:2010). в объеме, указанном в Задании на оценку (Приложение №1 к договору).

    Начальная цена

    82 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП Крыловский государственный научный центр
    Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44

    Классификатор ОКПД2

    68.31.16

    Услуги по оценке недвижимого имущества, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90.2

    Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости (оценочная деятельность), кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823816/name/5fec7f2f1f9692.20885374

    30.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823815/name/5fec7f2a4f55a6.28457166

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости (оценочная деятельность), кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием"

    Кол-во: 1.00000

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