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Номер извещения
32009820888
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по оценке рыночной арендной платы за часть здания площадью 3796,9 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50, корп.2, лит.А (кад.78:14:0007635:2010). в объеме, указанном в Задании на оценку (Приложение №1 к договору).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 14:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Контактный телефон
+7 812 748-63-08
Факс
+7 812 748-63-08
Адрес электронной почты
zakupki@ksrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тютерев Антон Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по оценке рыночной арендной платы за часть здания площадью 3796,9 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50, корп.2, лит.А (кад.78:14:0007635:2010). в объеме, указанном в Задании на оценку (Приложение №1 к договору).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820888Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оценке рыночной арендной платы за часть здания площадью 3796,9 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50, корп.2, лит.А (кад.78:14:0007635:2010). в объеме, указанном в Задании на оценку (Приложение №1 к договору). Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 10:0030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009820888Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по оценке рыночной арендной платы за часть здания площадью 3796,9 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50, корп.2, лит.А (кад.78:14:0007635:2010). в объеме, указанном в Задании на оценку (Приложение №1 к договору). Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 23:0030.12.2020 23:0030.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820888Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оценке рыночной арендной платы за часть здания площадью 3796,9 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50, корп.2, лит.А (кад.78:14:0007635:2010). в объеме, указанном в Задании на оценку (Приложение №1 к договору). Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202030.12.2020 23:0030.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820888Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оценке рыночной арендной платы за часть здания площадью 3796,9 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50, корп.2, лит.А (кад.78:14:0007635:2010). в объеме, указанном в Задании на оценку (Приложение №1 к договору). Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по оценке рыночной арендной платы за часть здания площадью 3796,9 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50, корп.2, лит.А (кад.78:14:0007635:2010). в объеме, указанном в Задании на оценку (Приложение №1 к договору).
Начальная цена
82 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП Крыловский государственный научный центр
Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
68.31.16
74.90.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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