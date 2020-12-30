Оказание услуг по оценке рыночной арендной платы за часть здания площадью 3796,9 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50, корп.2, лит.А (кад.78:14:0007635:2010). в объеме, указанном в Задании на оценку (Приложение №1 к договору).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009820888 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по оценке рыночной арендной платы за часть здания площадью 3796,9 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50, корп.2, лит.А (кад.78:14:0007635:2010). в объеме, указанном в Задании на оценку (Приложение №1 к договору). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр»

Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр Юридический адрес 196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44 Почтовый адрес 196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44 Контактный телефон +7 812 748-63-08 Факс +7 812 748-63-08 Адрес электронной почты zakupki@ksrc.ru Ф.И.О. контактного лица Тютерев Антон Вячеславович Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru