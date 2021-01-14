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Номер извещения
32009821050
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на закупку технического обслуживания ИС: ЭПС "Система ГАРАНТ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
Почтовый адрес
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
Контактный телефон
+7 495 730-03-87
Факс
Адрес электронной почты
asadykov@rscc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Садыков Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка технического обслуживания ИС: ЭПС "Система ГАРАНТ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2021 11:00 GMT +314.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821050Дата и время окончания срока приема заявок Закупка технического обслуживания ИС: ЭПС "Система ГАРАНТ"Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.01.2021 11:0014.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009821050Дата и время вскрытия заявок Закупка технического обслуживания ИС: ЭПС "Система ГАРАНТ"Москва
Подведение итогов не позднее
28.01.2021 16:0028.01.2021 16:0028.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821050Подведение итогов не позднее Закупка технического обслуживания ИС: ЭПС "Система ГАРАНТ"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка технического обслуживания ИС: ЭПС "Система ГАРАНТ"
Начальная цена
952 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
62.02.30.000
63.11.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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