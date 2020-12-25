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Номер извещения
ГП048420
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электроды ВДК ф10х305- 20 000 шт. ТУ 16.757.034-86
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
Почтовый адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
Контактный телефон
+884 64378999 доб. 4201
Факс
--
Адрес электронной почты
87634@tyazhmash.com
Ф.И.О. контактного лица
Осипова Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Сызрань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Электроды ВДК ф10х305- 20 000 шт. ТУ 16.757.034-86
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 08:00 GMT +325.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048420Дата и время окончания срока приема заявок Электроды ВДК ф10х305- 20 000 шт. ТУ 16.757.034-86 Сызрань
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 08:0025.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048420Дата и время вскрытия заявок Электроды ВДК ф10х305- 20 000 шт. ТУ 16.757.034-86 Сызрань
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 11:3030.12.2020 11:3030.12.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048420Подведение итогов не позднее Электроды ВДК ф10х305- 20 000 шт. ТУ 16.757.034-86 Сызрань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электроды ВДК ф10х305- 20 000 шт. ТУ 16.757.034-86
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО ТЯЖМАШРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТЯЖМАШ
Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ
Адрес местонахождения
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
25.93.15.120
Документация лота
Кол-во: 20000
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