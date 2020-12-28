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    Главная / Торги / Прутки Д20Т1

    Прутки Д20Т1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 08:0028.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820811Дата и время окончания срока приема заявок Прутки Д20Т1 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009820811

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1786

    Наименование закупки

    Прутки Д20Т1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    18.12.2020 14:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_ЗК_1786.docx

    Проект_договора__1261_1786.doc

    Протокол_ЗК_1786.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус
    Все закупки и тендеры Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус

    Юридический адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Введенского, д.1

    Почтовый адрес

    410019, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Осипова, д.1

    Контактный телефон

    +7 8452 69-31-25

    Факс

    +7 8452 69-28-32

    Адрес электронной почты

    korpus_ouz@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бут Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Прутки Д20Т1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 08:00 GMT +328.12.2020 08:0028.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820811Дата и время окончания срока приема заявок Прутки Д20Т1 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 08:0028.12.2020 08:0028.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009820811Дата и время вскрытия заявок Прутки Д20Т1 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 17:0028.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820811Подведение итогов не позднее Прутки Д20Т1 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прутки Д20Т1

    Начальная цена

    681 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Сведения указаны в закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сведения указаны в закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сведения указаны в закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.42.22.110

    Прутки из алюминия или алюминиевых сплавов

    Классификатор ОКВЭД2

    24.42

    Производство алюминия

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/819934/name/5fe9792c787ce2.79691638

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство алюминия"

    Кол-во: 1000.00000

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