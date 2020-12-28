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    Главная / Торги / Контроль нормативов ПДВ пл. 4, 5

    Контроль нормативов ПДВ пл. 4, 5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820806Дата и время окончания срока приема заявок Контроль нормативов ПДВ пл.4, 5Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009820806

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Контроль нормативов ПДВ пл. 4, 5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    18.12.2020 14:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Титульный_лист_Контроль_нормативов_ПДВ_пл_4_5.doc

    Раздел_5_Обоснование_НМЦ_Контроль_нормативов_ПДВ_пл._5__6.xlsx

    Раздел_4_ТЗ_Контроль_нормативов_ПДВ_пл_4_5.docx

    Раздел_3_Договор_Контроль_нормативов_ПДВ_пл_4__5.docx

    Приложение_к_ТЗ.pdf

    Извещение__запрос_котировок__Контроль_нормативов_ПДВ_пл_4__5.doc

    Изменения.pdf

    ПРОТОКОЛ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Юридический адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Почтовый адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Контактный телефон

    +7 812 339-52-88

    Факс

    +7 812 376-03-15

    Адрес электронной почты

    zakupki@niicom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ястребова Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Контроль нормативов ПДВ пл.4, 5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820806Дата и время окончания срока приема заявок Контроль нормативов ПДВ пл.4, 5Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 09:0028.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009820806Дата и время вскрытия заявок Контроль нормативов ПДВ пл.4, 5Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820806Подведение итогов не позднее Контроль нормативов ПДВ пл.4, 5Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Контроль нормативов ПДВ пл.4, 5

    Начальная цена

    420 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и условиями проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и условиями проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и условиями проекта договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Адрес местонахождения

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Классификатор ОКПД2

    71.12.39.113

    Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.53

    Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823060/name/5fec139e240468.94646401

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц"

    Кол-во: 1.00000

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