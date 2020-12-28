www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009820806
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Контроль нормативов ПДВ пл. 4, 5
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
18.12.2020 14:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16
Почтовый адрес
198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16
Контактный телефон
+7 812 339-52-88
Факс
+7 812 376-03-15
Адрес электронной почты
zakupki@niicom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ястребова Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Контроль нормативов ПДВ пл.4, 5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820806Дата и время окончания срока приема заявок Контроль нормативов ПДВ пл.4, 5Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 09:0028.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009820806Дата и время вскрытия заявок Контроль нормативов ПДВ пл.4, 5Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Контроль нормативов ПДВ пл.4, 5
Начальная цена
420 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и условиями проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и условиями проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
Адрес местонахождения
198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16
71.12.39.113
71.12.53
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.