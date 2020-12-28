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    Главная / Торги / Оказание услуг по по составлению технического задания для разработки информационной базы

    Оказание услуг по по составлению технического задания для разработки информационной базы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 08:5928.12.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820736Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по составлению технического задания для разработки информационной базы Единое окноКировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009820736

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по по составлению технического задания для разработки информационной базы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 14:12

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    _Приложение__4_Требования_МРГ_к_ИБ_Единое_окно.PDF

    Документация_о_ЗП_в_ЭФ_336_2020.docx

    Техническое_задание_336_2020.docx

    _Приложение__1_Блок_схема.pdf

    _Приложение__2_Поля_данных.pdf

    _Приложение__3_Дополнение_к_полям_данных.docx

    Проект_договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Юридический адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    Почтовый адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Контактный телефон

    8332 доб.561128

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gpgrkirov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панкратов Олег Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по составлению технического задания для разработки информационной базы Единое окно

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820736Подведение итогов не позднее Услуга по составлению технического задания для разработки информационной базы Единое окноКиров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по составлению технического задания для разработки информационной базы Единое окно

    Начальная цена

    195 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Адрес местонахождения

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Классификатор ОКПД2

    93

    Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации развлечений и отдыха

    Классификатор ОКВЭД2

    93

    Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений"

    Кол-во:

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