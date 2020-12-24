Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка электротермочехла

    Поставка электротермочехла

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048416Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротермочехлаМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048416

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    294

    Наименование закупки

    Поставка электротермочехла

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    18.12.2020 14:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Сопроводительное_письмо.doc

    техническое_задание.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    +7 495 366-76-11

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    tender91@mcc.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клёнова Виктория Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротермочехла

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048416Подведение итогов не позднее Поставка электротермочехлаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротермочехла

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    22.19.73.115

    Чехлы защитные резиновые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "22.19.73.115"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП201962
    СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ
    СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ
    579666
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 32211083486
    Выполнение ремонтных работ помещения комнаты дежурной смены
    Выполнение ремонтных работ помещения комнаты дежурной смены
    594037
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    2 400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 32211083532
    Выполнение ремонтных работ работ насосной пожаротушения административного здания
    Выполнение ремонтных работ работ насосной пожаротушения административного здания
    594053
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    2 160 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Конкурентный отбор № 32211083540
    Поставка спецодежды
    Поставка спецодежды
    594051
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    5 743 699
    Лоты:
    1
    Регион:
    Алтайский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211083538
    Поставка компьютерной техники
    Поставка компьютерной техники
    594058
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    4 967 376
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
    Запрос предложений № 32211083529
    Поставка табличек-указателей для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»
    Поставка табличек-указателей для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»
    594050
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    747 720
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карачаево-Черкесская республика
    АО ТУЛАГОРГАЗ
    Конкурентный отбор № 32211083550
    Поставка товаров по номенклатурной группе : покрытия защитные
    Поставка товаров по номенклатурной группе : покрытия защитные
    594054
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    750 906
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Конкурс № 32211083539
    Поставка товара (Насосы, запасные части к насосам)
    Поставка товара (Насосы, запасные части к насосам)
    594043
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 891 823
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить