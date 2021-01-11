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    Главная / Торги / Закупка № 35/78/2021 на право заключения договора на оказание услуг по испытаниям проб нефтепродуктов

    Закупка № 35/78/2021 на право заключения договора на оказание услуг по испытаниям проб нефтепродуктов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820704Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по испытаниям проб нефтепродуктов 35/78/2021Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009820704

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка № 35/78/2021 на право заключения договора на оказание услуг по испытаниям проб нефтепродуктов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 14:09

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_35_78_2020__СМП__Редакция__2.7z

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

    Юридический адрес

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708

    Почтовый адрес

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8

    Контактный телефон

    +33 4 50 60 51 15

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    GladushevskiyIS@ptenergo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладушевский Илья Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по испытаниям проб нефтепродуктов 35/78/2021

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 15:3018.01.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820704Подведение итогов не позднее Оказание услуг по испытаниям проб нефтепродуктов 35/78/2021Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по испытаниям проб нефтепродуктов 35/78/2021

    Начальная цена

    518 586,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации) - Объем невозможно определить

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации) и Разделом 5 «Техническое задание»
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8

    Классификатор ОКПД2

    71.20.11

    Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829581/name/600584c7706302.50744761

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во:

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