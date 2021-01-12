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Номер извещения
ГП048437
Уникальный номер закупки
2259/СТГ-ТПС
Наименование закупки
Закупка масел и смазочных материалов для дорожно-строительной техники (г. Усть-Кут)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
18.12.2020 15:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
dm.volodin@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Володин Дмитрий Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка масел и смазочных материалов для дорожно-строительной техники (г. Усть-Кут)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 15:30 GMT +312.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048437Дата и время окончания срока приема заявок Закупка масел и смазочных материалов для дорожно-строительной техники (г. Усть-Кут) Москва
Подведение итогов не позднее
18.01.2021 16:0018.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048437Подведение итогов не позднее Закупка масел и смазочных материалов для дорожно-строительной техники (г. Усть-Кут) Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка масел и смазочных материалов для дорожно-строительной техники (г. Усть-Кут)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
закупка масел и смазочных материалов для дорожно-строительной техники (г. Усть-Кут)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
19.20.2
Документация лота
Кол-во: 30
Кол-во: 1025
Кол-во: 100
Кол-во: 1000
Кол-во: 2090
Кол-во: 1000
Кол-во: 2598
Кол-во: 8320
Кол-во: 433
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 360
Кол-во: 200
Кол-во: 1082
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