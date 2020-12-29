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    Главная / Торги / Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке продукции

    Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820761Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке продукции ЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009820761

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1340

    Наименование закупки

    Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 14:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    __1340.zip

    2._Протокол_рассмотрения_заявок.doc

    3._Протокол_оценки_и_сопоставления_заявок.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11 доб. 6124

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts61@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галанов Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 18:00 GMT +329.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820761Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке продукции Златоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 06:0030.12.2020 06:0030.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009820761Дата и время вскрытия заявок Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке продукции Златоуст

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 14:0030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820761Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке продукции Златоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820761Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке продукции Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке продукции

    Начальная цена

    17 235 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    172 357,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    172 357,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    49.20

    Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов

    Классификатор ОКВЭД2

    49.20

    Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823897/name/5fec93faa159a2.51597180

    30.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823900/name/5fec95982e9461.47615965

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки"

    Кол-во: 110.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
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