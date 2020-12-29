www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009820761
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 14:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 67-11-11 доб. 6124
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts61@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галанов Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Златоуст
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 18:00 GMT +329.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820761Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке продукции Златоуст
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 06:0030.12.2020 06:0030.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009820761Дата и время вскрытия заявок Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке продукции Златоуст
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 14:0030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820761Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке продукции Златоуст
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке продукции
Начальная цена
17 235 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
172 357,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
49.20
49.20
Документация лота
Кол-во: 110.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.