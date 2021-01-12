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Номер извещения
32009820742
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение ремонта авиационного двигателя модели CF6-80C2B1F с серийным номером 702337
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Конкурентный отбор (АКР)
Дата публикации
18.12.2020 14:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99
Факс
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Адрес электронной почты
i.harevich@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение ремонта авиационного двигателя модели CF6-80C2B1F с серийным номером 702337
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820742Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонта авиационного двигателя модели CF6-80C2B1F с серийным номером 702337Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 10:0012.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009820742Дата и время вскрытия заявок Выполнение ремонта авиационного двигателя модели CF6-80C2B1F с серийным номером 702337Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 16:0015.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820742Подведение итогов не позднее Выполнение ремонта авиационного двигателя модели CF6-80C2B1F с серийным номером 702337Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ремонта авиационного двигателя модели CF6-80C2B1F с серийным номером 702337
Начальная цена
5 850 000,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
На территории иностранного государстваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.60.110
30.30
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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