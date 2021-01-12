Выполнение ремонта авиационного двигателя модели CF6-80C2B1F с серийным номером 702337

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

 Авансовый платеж в размере не более 20 % фиксированной цены ремонта должен быть оплачен по соответствующему счету Исполнителя, выставленному Заказчику не позднее чем за 15 календарных дней до ожидаемой даты начала ремонта Двигателя.  Остаток по фиксированной цене ремонта оплачивается по завершении работ и перед возвратом Двигателя по соответствующему счету Подрядчика, выставленному Заказчику, не позднее чем за 15 календарных дней до ожидаемой даты окончания ремонта Двигателя.  Счет (счета) в отношении любых дополнительных и накладных расходов (если применимо) подлежит оплате в течение 60 дней с даты принятия Заказчиком такого счета или позже, на взаимно согласованную дату.  В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения или невозможности исполнения) Исполнителем своих обязательств возврат аванса должен быть осуществлен в течение 10 (десяти) рабочиx дней с даты запроса Заказчика. Электронные копии всех счетов должны быть отправлены Заказчику электронными средствами связи по следующему адресу: amd9@rossiya-airlines.com