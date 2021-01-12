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    Главная / Торги / Выполнение ремонта авиационного двигателя модели CF6-80C2B1F с серийным номером 702337

    Выполнение ремонта авиационного двигателя модели CF6-80C2B1F с серийным номером 702337

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820742Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонта авиационного двигателя модели CF6-80C2B1F с серийным номером 702337Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009820742

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение ремонта авиационного двигателя модели CF6-80C2B1F с серийным номером 702337

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (АКР)

    Дата публикации

    18.12.2020 14:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПКК_13_21.pdf

    PROCUREMENT_NOTICE.docx

    Procurement_Documentation.docx

    Документация_о_закупке.docx

    Извещение об изменении (2)

    ИЗВЕЩЕНИЕ_О_ЗАКУПКЕ.docx

    Извещение_об_изменении_от_28.12.2020__.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.harevich@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харевич Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение ремонта авиационного двигателя модели CF6-80C2B1F с серийным номером 702337

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820742Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонта авиационного двигателя модели CF6-80C2B1F с серийным номером 702337Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 10:0012.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009820742Дата и время вскрытия заявок Выполнение ремонта авиационного двигателя модели CF6-80C2B1F с серийным номером 702337Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 16:0015.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820742Подведение итогов не позднее Выполнение ремонта авиационного двигателя модели CF6-80C2B1F с серийным номером 702337Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820742Подведение итогов не позднее Выполнение ремонта авиационного двигателя модели CF6-80C2B1F с серийным номером 702337Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение ремонта авиационного двигателя модели CF6-80C2B1F с серийным номером 702337

    Начальная цена

    5 850 000,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл. ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    На территории иностранного государстваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

     Авансовый платеж в размере не более 20 % фиксированной цены ремонта должен быть оплачен по соответствующему счету Исполнителя, выставленному Заказчику не позднее чем за 15 календарных дней до ожидаемой даты начала ремонта Двигателя.  Остаток по фиксированной цене ремонта оплачивается по завершении работ и перед возвратом Двигателя по соответствующему счету Подрядчика, выставленному Заказчику, не позднее чем за 15 календарных дней до ожидаемой даты окончания ремонта Двигателя.  Счет (счета) в отношении любых дополнительных и накладных расходов (если применимо) подлежит оплате в течение 60 дней с даты принятия Заказчиком такого счета или позже, на взаимно согласованную дату.  В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения или невозможности исполнения) Исполнителем своих обязательств возврат аванса должен быть осуществлен в течение 10 (десяти) рабочиx дней с даты запроса Заказчика. Электронные копии всех счетов должны быть отправлены Заказчику электронными средствами связи по следующему адресу: amd9@rossiya-airlines.com
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.60.110

    Услуги по восстановлению двигателей воздушных летательных аппаратов

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30

    Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838588/name/60140b851af8d8.16583654

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "На территории иностранного государства"

    Кол-во: 1.00000

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