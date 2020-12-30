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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ по 3 объектам Пензенской области

    Выполнение строительно-монтажных работ по 3 объектам Пензенской области

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 09:5930.12.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821111Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ строительно-монтажных Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009821111

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    075/20/18.12.2020

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по 3 объектам Пензенской области

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    18.12.2020 14:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПСД.part01.rar

    ПСД.part02.rar

    ПСД.part04.rar

    ПСД.part07.rar

    ПСД.part08.rar

    ПСД.part15.rar

    ПСД.part16.rar

    ПСД.part03.rar

    ПСД.part14.rar

    ПСД.part05.rar

    ПСД.part11.rar

    Документация.rar

    ПСД.part06.rar

    ПСД.part09.rar

    ПСД.part10.rar

    ПСД.part12.rar

    ПСД.part13.rar

    ПСД.part17.rar

    ПСД.part18.rar

    ПСД.part19.rar

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

    Юридический адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24

    Почтовый адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24

    Контактный телефон

    +7 812 609-59-51

    Факс

    +7 812 609-52-10

    Адрес электронной почты

    U2900007@mrg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кукушкин Илья Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ строительно-монтажных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 14:0014.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821111Подведение итогов не позднее Выполнение работ строительно-монтажных Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ строительно-монтажных

    Начальная цена

    2 967 252,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

    Адрес местонахождения

    440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,

    440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50

    Классификатор ОКПД2

    42.2

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций

    Классификатор ОКВЭД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828588/name/60019f2d78b393.79500947

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные"

    Кол-во: 1.00000

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