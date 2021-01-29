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Номер извещения
ГП048412
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка систем газоснабжения для лабораторного корпуса, центра исследования керна, склада лабораторных образцов ООО «НОВАТЭК НТЦ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 13:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
Почтовый адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
Контактный телефон
+7 3452 68-03-75
Факс
+7 3452 68-03-33
Адрес электронной почты
vvbugaev@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бугаев Виктор Викторович
Место рассмотрения предложений
Тюмень
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Поставка систем газоснабжения для лабораторного корпуса, центра исследования керна, склада лабораторных образцов ООО «НОВАТЭК НТЦ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.01.2021 14:00 GMT +329.01.2021 14:0029.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048412Дата и время окончания срока приема заявок Поставка систем газоснабжения для лабораторного корпуса, центра исследования керна, склада лабораторных образцов ООО «НОВАТЭК НТЦ»Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
29.01.2021 14:0029.01.2021 14:0029.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048412Дата и время вскрытия заявок Поставка систем газоснабжения для лабораторного корпуса, центра исследования керна, склада лабораторных образцов ООО «НОВАТЭК НТЦ»Тюмень
Подведение итогов не позднее
28.02.2021 20:0028.02.2021 20:0028.02.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048412Подведение итогов не позднее Поставка систем газоснабжения для лабораторного корпуса, центра исследования керна, склада лабораторных образцов ООО «НОВАТЭК НТЦ»Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка систем газоснабжения для лабораторного корпуса, центра исследования керна, склада лабораторных образцов ООО «НОВАТЭК НТЦ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК НТЦ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
25
43.22.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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