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    Главная / Торги / Поставка систем газоснабжения для лабораторного корпуса, центра исследования керна, склада лабораторных образцов ООО «НОВАТЭК НТЦ»

    Поставка систем газоснабжения для лабораторного корпуса, центра исследования керна, склада лабораторных образцов ООО «НОВАТЭК НТЦ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2021 14:0029.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048412Дата и время окончания срока приема заявок Поставка систем газоснабжения для лабораторного корпуса, центра исследования керна, склада лабораторных образцов ООО «НОВАТЭК НТЦ»ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048412

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2020-111-ОК-З

    Наименование закупки

    Поставка систем газоснабжения для лабораторного корпуса, центра исследования керна, склада лабораторных образцов ООО «НОВАТЭК НТЦ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 13:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_договора.doc

    Конкурсная_документация_2020_111_ОК_З.doc

    ТЗ_газоснабжение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ

    Юридический адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53

    Почтовый адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53

    Контактный телефон

    +7 3452 68-03-75

    Факс

    +7 3452 68-03-33

    Адрес электронной почты

    vvbugaev@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бугаев Виктор Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка систем газоснабжения для лабораторного корпуса, центра исследования керна, склада лабораторных образцов ООО «НОВАТЭК НТЦ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.01.2021 14:00 GMT +329.01.2021 14:0029.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048412Дата и время окончания срока приема заявок Поставка систем газоснабжения для лабораторного корпуса, центра исследования керна, склада лабораторных образцов ООО «НОВАТЭК НТЦ»Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    29.01.2021 14:0029.01.2021 14:0029.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048412Дата и время вскрытия заявок Поставка систем газоснабжения для лабораторного корпуса, центра исследования керна, склада лабораторных образцов ООО «НОВАТЭК НТЦ»Тюмень

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 20:0028.02.2021 20:0028.02.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048412Подведение итогов не позднее Поставка систем газоснабжения для лабораторного корпуса, центра исследования керна, склада лабораторных образцов ООО «НОВАТЭК НТЦ»Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 20:0028.02.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048412Подведение итогов не позднее Поставка систем газоснабжения для лабораторного корпуса, центра исследования керна, склада лабораторных образцов ООО «НОВАТЭК НТЦ»Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка систем газоснабжения для лабораторного корпуса, центра исследования керна, склада лабораторных образцов ООО «НОВАТЭК НТЦ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК НТЦ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    43.22.2

    Работы по монтажу газовых систем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка систем газоснабжения для лабораторного корпуса, центра исследования керна, склада лабораторных образцов ООО «НОВАТЭК НТЦ»"

    Кол-во:

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