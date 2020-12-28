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    Главная / Торги / Выполнение работ по строительству газопровода

    Выполнение работ по строительству газопровода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 09:5928.12.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821846Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству газопроводаПензаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009821846

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    06-1220

    Наименование закупки

    Выполнение работ по строительству газопровода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    18.12.2020 16:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_Форме_1.2___ТП.docx

    Документация_об_открытых_маркетинговых_исследованиях_в_электронной_форме.docx

    Извещение_об_открытых_маркетинговых_исследованиях_в_электронной_форме.doc

    Приложение___1_Проект_договора_СМР.doc

    Приложение___3_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1.1___КП.docx

    Приложение__2_Техническая_часть.docx

    Приложения_к_технической_части.rar

    Итоговый_протокол__06_1220.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

    Юридический адрес

    440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,

    Почтовый адрес

    440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50

    Контактный телефон

    +7 8412 98-87-38

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    omts1@penzaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселев Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Пенза

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по строительству газопровода

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821846Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству газопроводаПенза

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по строительству газопровода

    Начальная цена

    1 507 220,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

    Адрес местонахождения

    440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,

    440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22.130

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов газа и пара

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823563/name/5fec5cad26d7b4.56199677

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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