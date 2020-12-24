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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту офиса на объекте: «БЦ «Верейская плаза-3»

    Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту офиса на объекте: «БЦ «Верейская плаза-3»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048480Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту офиса на объекте: «БЦ «Верейская плаза-3»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048480

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту офиса на объекте: «БЦ «Верейская плаза-3»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 13:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Формы_1_9__4_.rar

    _Документация_о_запросе_предложений_Ремонт_Верейская__1_.DOC

    Методика_и_критерии_оценки_поставщика_услуг__1___3_.docx

    Приложение_1_Проект_договора__7_.rar

    Извещение_о_закупке__35_.DOCX

    Приложение_2_Техническое_задание__4_.rar

    Протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Контактный телефон

    +7 495 419-53-53 доб. 219

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    yalalova_e@rusgasalliance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ялалова Эльвира Арлатовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту офиса на объекте: «БЦ «Верейская плаза-3»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 15:00 GMT +324.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048480Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту офиса на объекте: «БЦ «Верейская плаза-3»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 15:0024.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048480Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту офиса на объекте: «БЦ «Верейская плаза-3»Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 15:0031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048480Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту офиса на объекте: «БЦ «Верейская плаза-3»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048480Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту офиса на объекте: «БЦ «Верейская плаза-3»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту офиса на объекте: «БЦ «Верейская плаза-3»

    Начальная цена

    23 234 209,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Договором и Техническим заданием (Приложения 1, 2 к Документации о запросе предложений)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Договором и Техническим заданием (Приложения 1, 2 к Документации о запросе предложений)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Договором и Техническим заданием (Приложения 1, 2 к Документации о запросе предложений)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Классификатор ОКПД2

    42

    Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830212/name/6006987c76b906.82647422

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту офиса на объекте: «БЦ «Верейская плаза-3»"

    Кол-во:

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