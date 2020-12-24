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Номер извещения
ГП048480
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту офиса на объекте: «БЦ «Верейская плаза-3»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 13:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Контактный телефон
+7 495 419-53-53 доб. 219
Факс
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Адрес электронной почты
yalalova_e@rusgasalliance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ялалова Эльвира Арлатовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту офиса на объекте: «БЦ «Верейская плаза-3»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 15:00 GMT +324.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048480Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту офиса на объекте: «БЦ «Верейская плаза-3»Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 15:0024.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048480Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту офиса на объекте: «БЦ «Верейская плаза-3»Москва
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 15:0031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048480Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту офиса на объекте: «БЦ «Верейская плаза-3»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту офиса на объекте: «БЦ «Верейская плаза-3»
Начальная цена
23 234 209,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Договором и Техническим заданием (Приложения 1, 2 к Документации о запросе предложений)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Договором и Техническим заданием (Приложения 1, 2 к Документации о запросе предложений)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РУСГАЗАЛЬЯНС
Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
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Документация лота
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