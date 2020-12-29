Конкурентный отбор в электронной форме № 041/01.21/КО по отбору организации для поставки товаров: оборудования для врезки и ремонта газопроводов под давлением

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009820442 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурентный отбор в электронной форме № 041/01.21/КО по отбору организации для поставки товаров: оборудования для врезки и ремонта газопроводов под давлением Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ Юридический адрес 414024, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ АХШАРУМОВА, 76, Почтовый адрес г.Астрахань, ул. Ахшарумова, д.76 Контактный телефон +7 8512 49-82-76 Факс +7 8512 49-82-00 Адрес электронной почты predvechnaya@astroblgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Предвечная Евгения Владимировна Место рассмотрения предложений Астрахань Закупки и тендеры Астраханская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru