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Номер извещения
32009820442
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор в электронной форме № 041/01.21/КО по отбору организации для поставки товаров: оборудования для врезки и ремонта газопроводов под давлением
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
18.12.2020 13:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414024, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ АХШАРУМОВА, 76,
Почтовый адрес
г.Астрахань, ул. Ахшарумова, д.76
Контактный телефон
+7 8512 49-82-76
Факс
+7 8512 49-82-00
Адрес электронной почты
predvechnaya@astroblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Предвечная Евгения Владимировна
Место рассмотрения предложений
Астрахань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением
Начальная цена
354 899,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
Адрес местонахождения
414024, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ АХШАРУМОВА, 76,
г.Астрахань, ул. Ахшарумова, д.76
24.20
24.20
Документация лота
Кол-во: 24.00000
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