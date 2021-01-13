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Номер извещения
32009820573
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка № 115/78/2021 на право заключения договора на оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей, профилактическим работам и ремонту оргтехники филиала ООО "Петербургтеплоэнерго" в Республике Карелия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 13:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
Почтовый адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Контактный телефон
+33 4 50 60 52 25
Факс
--
Адрес электронной почты
GladushevskiyIS@ptenergo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладушевский Илья Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по заправке и восстановлению картиджей, профилактическим работам и ремонту оргтехники филиала ООО "Петербургтеплоэнерго" в Республике Карелия 115/78/2021
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 10:00 GMT +313.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820573Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по заправке и восстановлению картиджей, профилактическим работам и ремонту оргтехники филиала ООО "Петербургтеплоэнерго" в Республике Карелия 115/78/2021Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 10:0013.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009820573Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по заправке и восстановлению картиджей, профилактическим работам и ремонту оргтехники филиала ООО "Петербургтеплоэнерго" в Республике Карелия 115/78/2021Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 17:0015.01.2021 17:0015.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820573Подведение итогов не позднее Оказание услуг по заправке и восстановлению картиджей, профилактическим работам и ремонту оргтехники филиала ООО "Петербургтеплоэнерго" в Республике Карелия 115/78/2021Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.01.202115.01.2021 17:0015.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820573Подведение итогов не позднее Оказание услуг по заправке и восстановлению картиджей, профилактическим работам и ремонту оргтехники филиала ООО "Петербургтеплоэнерго" в Республике Карелия 115/78/2021Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по заправке и восстановлению картиджей, профилактическим работам и ремонту оргтехники филиала ООО "Петербургтеплоэнерго" в Республике Карелия 115/78/2021
Начальная цена
363 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации) - Объем невозможно определить.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
95.11.1
95.11
Документация лота
Кол-во:
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