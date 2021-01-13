Закупка № 115/78/2021 на право заключения договора на оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей, профилактическим работам и ремонту оргтехники филиала ООО "Петербургтеплоэнерго" в Республике Карелия

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009820573 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка № 115/78/2021 на право заключения договора на оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей, профилактическим работам и ремонту оргтехники филиала ООО "Петербургтеплоэнерго" в Республике Карелия Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО Юридический адрес 190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708 Почтовый адрес 190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8 Контактный телефон +33 4 50 60 52 25 Факс -- Адрес электронной почты GladushevskiyIS@ptenergo.ru Ф.И.О. контактного лица Гладушевский Илья Сергеевич Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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