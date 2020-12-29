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    Главная / Торги / Оказание автотранспортных услуг для нужд «Дивизион «Центр» «Газпромнефть-Снабжение» (направление ЯНАО) в 2021-2023гг.

    Оказание автотранспортных услуг для нужд «Дивизион «Центр» «Газпромнефть-Снабжение» (направление ЯНАО) в 2021-2023гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048406Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг грузоперевозящей техникой для нужд «Дивизион «Центр» «Газпромнефть-Снабжение» (направление ЯНАО) вТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048406

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0054221-338-2020

    Наименование закупки

    Оказание автотранспортных услуг для нужд «Дивизион «Центр» «Газпромнефть-Снабжение» (направление ЯНАО) в 2021-2023гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    18.12.2020 13:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69

    Адрес электронной почты

    Syunikaeva.LL@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сюникаева Ляйсан Линаровна

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание автотранспортных услуг специализированной техникой (Автоцистерны объемом 15мЗ 20мЗ) для нужд

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048406Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг специализированной техникой (Автоцистерны объемом 15мЗ 20мЗ) для нуждТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание автотранспортных услуг специализированной техникой (Автоцистерны объемом 15мЗ 20мЗ) для нужд

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 2

    Оказание автотранспортных услуг грузоперевозящей техникой для нужд «Дивизион «Центр» «Газпромнефть-Снабжение» (направление ЯНАО) в

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048406Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг грузоперевозящей техникой для нужд «Дивизион «Центр» «Газпромнефть-Снабжение» (направление ЯНАО) вТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание автотранспортных услуг грузоперевозящей техникой для нужд «Дивизион «Центр» «Газпромнефть-Снабжение» (направление ЯНАО) в

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

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