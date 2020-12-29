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Номер извещения
ГП048406
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг для нужд «Дивизион «Центр» «Газпромнефть-Снабжение» (направление ЯНАО) в 2021-2023гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
18.12.2020 13:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69
Адрес электронной почты
Syunikaeva.LL@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сюникаева Ляйсан Линаровна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание автотранспортных услуг специализированной техникой (Автоцистерны объемом 15мЗ 20мЗ) для нужд
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048406Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг специализированной техникой (Автоцистерны объемом 15мЗ 20мЗ) для нуждТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг специализированной техникой (Автоцистерны объемом 15мЗ 20мЗ) для нужд
Официальный сайт, на котором размещена документация
Оказание автотранспортных услуг грузоперевозящей техникой для нужд «Дивизион «Центр» «Газпромнефть-Снабжение» (направление ЯНАО) в
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048406Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг грузоперевозящей техникой для нужд «Дивизион «Центр» «Газпромнефть-Снабжение» (направление ЯНАО) вТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг грузоперевозящей техникой для нужд «Дивизион «Центр» «Газпромнефть-Снабжение» (направление ЯНАО) в
Официальный сайт, на котором размещена документация
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