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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию средств автоматизации УПСВ и МУПСВ АО «Оренбургнефтеотдача»

    Выполнение работ по техническому обслуживанию средств автоматизации УПСВ и МУПСВ АО «Оренбургнефтеотдача»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820678Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обслуживанию приборов КИПиА на УПСВ и МУПСВСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009820678

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию средств автоматизации УПСВ и МУПСВ АО «Оренбургнефтеотдача»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 14:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ.docx

    3_Приложение_1_к_Документации.docx

    Проект_договора.7z

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_О_ЗАКУПКЕ.docx

    Формы_для_заполнения.7z

    4_Приложение_2_к_Документации_ОТ_ПБ_ООС.docx

    Протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Оренбургнефтеотдача»
    Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»

    Юридический адрес

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Почтовый адрес

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Контактный телефон

    +7 35352 6-42-74

    Факс

    +7 35352 6-42-74

    Адрес электронной почты

    GGafiyatullina@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гафиятуллина Гузалия Ибрагимовна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обслуживанию приборов КИПиА на УПСВ и МУПСВ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820678Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обслуживанию приборов КИПиА на УПСВ и МУПСВСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 11:0030.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009820678Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обслуживанию приборов КИПиА на УПСВ и МУПСВСамара

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 15:0029.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820678Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обслуживанию приборов КИПиА на УПСВ и МУПСВСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820678Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обслуживанию приборов КИПиА на УПСВ и МУПСВСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обслуживанию приборов КИПиА на УПСВ и МУПСВ

    Начальная цена

    2 808 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Оренбургнефтеотдача»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Оренбургнефтеотдача»
    Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»

    Адрес местонахождения

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Классификатор ОКПД2

    33.12.24

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833610/name/600acb53aac179.94921159

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во:

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