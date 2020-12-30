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Номер извещения
32009820678
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию средств автоматизации УПСВ и МУПСВ АО «Оренбургнефтеотдача»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 14:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Почтовый адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Контактный телефон
+7 35352 6-42-74
Факс
+7 35352 6-42-74
Адрес электронной почты
GGafiyatullina@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гафиятуллина Гузалия Ибрагимовна
Место рассмотрения предложений
Самара
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обслуживанию приборов КИПиА на УПСВ и МУПСВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820678Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обслуживанию приборов КИПиА на УПСВ и МУПСВСамара
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 11:0030.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009820678Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обслуживанию приборов КИПиА на УПСВ и МУПСВСамара
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 15:0029.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820678Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обслуживанию приборов КИПиА на УПСВ и МУПСВСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обслуживанию приборов КИПиА на УПСВ и МУПСВ
Начальная цена
2 808 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Оренбургнефтеотдача»
Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»
Адрес местонахождения
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
33.12.24
33.12
Документация лота
Кол-во:
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