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    Главная / Торги / Система воздушной аэрации бункера согласно 15451.00.20 ИТТ

    Система воздушной аэрации бункера согласно 15451.00.20 ИТТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 11:0025.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048404Дата и время окончания срока приема заявок Система воздушной аэрации бункера согласно 15451.00.20 ИТТЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048404

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    961

    Наименование закупки

    Система воздушной аэрации бункера согласно 15451.00.20 ИТТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 13:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    15451.00.20 ИТТ.docx

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    Извещение о проведении закупки.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный.doc

    ГП048404_протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-69-28

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рычкова Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Система воздушной аэрации бункера согласно 15451.00.20 ИТТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.01.2021 11:00 GMT +325.01.2021 11:0025.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048404Дата и время окончания срока приема заявок Система воздушной аэрации бункера согласно 15451.00.20 ИТТЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    25.01.2021 11:0025.01.2021 11:0025.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048404Дата и время вскрытия заявок Система воздушной аэрации бункера согласно 15451.00.20 ИТТЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    26.02.2021 15:0026.02.2021 15:0026.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048404Подведение итогов не позднее Система воздушной аэрации бункера согласно 15451.00.20 ИТТЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 15:0026.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048404Подведение итогов не позднее Система воздушной аэрации бункера согласно 15451.00.20 ИТТЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Система воздушной аэрации бункера согласно 15451.00.20 ИТТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/857458/name/603872738471a1.61717195

    26.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СИСТЕМА; воздушной; аэрации бункера.; Комплект по; 15451.00.20 ИТТ"

    Кол-во: 1

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