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Номер извещения
ГП048402
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка знаков по Заявке 209
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 13:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-51-44
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
AOlhovskaya@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ольховская Анна Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ЗНАКОВ по Заявке 209
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 16:00 GMT +325.12.2020 16:0025.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048402Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗНАКОВ по Заявке 209Тюменская область
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 16:0025.12.2020 16:0025.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048402Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗНАКОВ по Заявке 209Тюменская область
Подведение итогов не позднее
30.01.2021 16:0030.01.2021 16:0030.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048402Подведение итогов не позднее Поставка ЗНАКОВ по Заявке 209Тюменская область
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ЗНАКОВ по Заявке 209
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
95.29.19.221
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 67
Кол-во: 72
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 28
Кол-во: 26
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 47
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 680
Кол-во: 66
Кол-во: 42
Кол-во: 340
Кол-во: 31
Кол-во: 13
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