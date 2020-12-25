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    Главная / Торги / Поставка знаков по Заявке 209

    Поставка знаков по Заявке 209

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 16:0025.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048402Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗНАКОВ по Заявке 209Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048402

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка знаков по Заявке 209

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 13:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет_стоимости.xlsx

    Требования_к_оформлению_Заявки.docx

    Задание_на_поставку_Заявка_209.XLSX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-44

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    AOlhovskaya@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ольховская Анна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ЗНАКОВ по Заявке 209

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 16:00 GMT +325.12.2020 16:0025.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048402Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗНАКОВ по Заявке 209Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 16:0025.12.2020 16:0025.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048402Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗНАКОВ по Заявке 209Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    30.01.2021 16:0030.01.2021 16:0030.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048402Подведение итогов не позднее Поставка ЗНАКОВ по Заявке 209Тюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.01.202130.01.2021 16:0030.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048402Подведение итогов не позднее Поставка ЗНАКОВ по Заявке 209Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЗНАКОВ по Заявке 209

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной процедуры
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    95.29.19.221

    Услуги по ремонту и изготовлению металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Расчет_стоимости.xlsx

    23.12.2020

    Требования_к_оформлению_Заявки.docx

    23.12.2020

    Задание_на_поставку_Заявка_209.XLSX

    23.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Знак дорожный 2.1 "Главная дорога""

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Знак дорожный 2.3.3 "Примыкание второстепенной дороги слева""

    Кол-во: 67

    "Позиция 3"

    "Знак дорожный 2.3.2 "Примыкание второстепенной дороги справа""

    Кол-во: 72

    "Позиция 4"

    "Знак дорожный "Километровый знак односторонний""

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Знак дорожный 8.13 "Направление главной дороги" 700х700"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Знак дорожный "Опасный поворот налево""

    Кол-во: 28

    "Позиция 7"

    "Знак дорожный "Опасный поворот направо""

    Кол-во: 26

    "Позиция 8"

    "Знак дорожный 3.24 "Ограничение скорости 50км" 700 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Знак дорожный 3.24 "Ограничение максимальной скорости 20 км/ч" ll тр,тип А призма"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Знак дорожный "Ограничение максимальной скорости 30" ПДД3.24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Знак дорожный "Пересечение со второстепенной дороги""

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Знак дорожный 3.27 "Остановка запрещена""

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Знак дорожный 8.2.2 "Зона действия""

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Знак дорожный 2.4. "Уступи дорогу" 700х700мм"

    Кол-во: 47

    "Позиция 15"

    "Знак дорожный "Опасные повороты с первым поворотом направо""

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Знак дорожный "Сужение дороги с обоих сторон""

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Знак дорожный "Указатель направлений""

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Знак дорожный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Знак дорожный "Опасный поворот направо""

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Знак дорожный "Опасный поворот налево""

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Знак дорожный 2.3.2 "Примыкание второстепенной дороги справа""

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Знак дорожный 2.3.3 "Примыкание второстепенной дороги слева""

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Знак дорожный 2.4. "Уступи дорогу" 700х700мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 24"

    "Знак дорожный 2.1 "Главная дорога""

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Знак дорожный 3.1 "Въезд запрещен""

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Знак дорожный 8.13 "Направление главной дороги" 700х700"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Знак дорожный "Километровый знак односторонний""

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Знак дорожный 2.3.3 "Примыкание второстепенной дороги слева""

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Знак дорожный 3.24 Ограничение максимальной скорости 10км. 700х700мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Знак дорожный "Опасный поворот направо""

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Знак дорожный "Остановка запрещена" ф700"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Знак дорожный 8.2.2 "Зона действия""

    Кол-во: 8

    "Позиция 33"

    "Хомут для крепления аншлага к стойке, металл, Д 76 мм"

    Кол-во: 680

    "Позиция 34"

    "Хомут для крепления аншлага к стойке, металл, Д 76 мм"

    Кол-во: 66

    "Позиция 35"

    "Хомут для крепления аншлага к стойке, металл, Д 76 мм"

    Кол-во: 42

    "Позиция 36"

    "Стойка для дорожных знаков СКМ, ф76мм, длина 4000мм(гор.цинк)"

    Кол-во: 340

    "Позиция 37"

    "Стойка для дорожных знаков СКМ, ф76мм, длина 4000мм(гор.цинк)"

    Кол-во: 31

    "Позиция 38"

    "Стойка для дорожных знаков СКМ, ф76мм, длина 4000мм(гор.цинк)"

    Кол-во: 13

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