Аукцион на право заключения договора на поставку автомобиля

Оказание услуг по производственному экологическому мониторингу и контролю в период строительства объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря» Этап 3. Линейная часть МГ. Участок КС «Шекснинская» – КС «Бабаевская» и Этап 4. Линейная часть МГ. Участок КС «Бабаевская» – КС «Пикалевская». ГИС Бабаевская» для нужд АО «Газстройпром».