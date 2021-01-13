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Номер извещения
ГП060077
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сменный шлюз (ячейковый накопитель) для транспортной установки высокого давления подачи пыли в топку.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 11:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426062, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Спортивная, 77
Почтовый адрес
427261, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Увинский район, Ува, Заводская, д.1
Контактный телефон
+7 3412 22-00-45 доб. 5533
Факс
Адрес электронной почты
5533@uvadrev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Погудина Ирина --
Место рассмотрения предложений
п.Ува
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Сменный шлюз (ячейковый накопитель) для для транспортной установки высокого давления подачи пыли в топку.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 09:00 GMT +313.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060077Дата и время окончания срока приема заявок Сменный шлюз (ячейковый накопитель) для для транспортной установки высокого давления подачи пыли в топку.п.Ува
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 09:0013.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060077Дата и время вскрытия заявок Сменный шлюз (ячейковый накопитель) для для транспортной установки высокого давления подачи пыли в топку.п.Ува
Подведение итогов не позднее
13.01.2021 10:0013.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060077Подведение итогов не позднее Сменный шлюз (ячейковый накопитель) для для транспортной установки высокого давления подачи пыли в топку.п.Ува
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сменный шлюз (ячейковый накопитель) для для транспортной установки высокого давления подачи пыли в топку.
Начальная цена
1 680 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100%
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п.Ува, ул. Заводская, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ
Все закупки и тендеры УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ
Адрес местонахождения
426062, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Спортивная, 77
427261, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Увинский район, Ува, Заводская, д.1
28.41.40.000
26
Документация лота
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