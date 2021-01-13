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    Главная / Торги / Сменный шлюз (ячейковый накопитель) для транспортной установки высокого давления подачи пыли в топку.

    Сменный шлюз (ячейковый накопитель) для транспортной установки высокого давления подачи пыли в топку.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060077Дата и время окончания срока приема заявок Сменный шлюз (ячейковый накопитель) для для транспортной установки высокого давления подачи пыли в топку.п.УваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060077

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сменный шлюз (ячейковый накопитель) для транспортной установки высокого давления подачи пыли в топку.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 11:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ФОТО.pdf

    заявка___сменный_шлюз.jpg

    Схема_сменный_шлюз.pdf

    чертеж_схема_сменного_шлюза.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    426062, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Спортивная, 77

    Почтовый адрес

    427261, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Увинский район, Ува, Заводская, д.1

    Контактный телефон

    +7 3412 22-00-45 доб. 5533

    Факс

    Адрес электронной почты

    5533@uvadrev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Погудина Ирина --

    Место рассмотрения предложений

    п.Ува

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сменный шлюз (ячейковый накопитель) для для транспортной установки высокого давления подачи пыли в топку.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 09:00 GMT +313.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060077Дата и время окончания срока приема заявок Сменный шлюз (ячейковый накопитель) для для транспортной установки высокого давления подачи пыли в топку.п.Ува

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 09:0013.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060077Дата и время вскрытия заявок Сменный шлюз (ячейковый накопитель) для для транспортной установки высокого давления подачи пыли в топку.п.Ува

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2021 10:0013.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060077Подведение итогов не позднее Сменный шлюз (ячейковый накопитель) для для транспортной установки высокого давления подачи пыли в топку.п.Ува

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060077Подведение итогов не позднее Сменный шлюз (ячейковый накопитель) для для транспортной установки высокого давления подачи пыли в топку.п.Ува

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сменный шлюз (ячейковый накопитель) для для транспортной установки высокого давления подачи пыли в топку.

    Начальная цена

    1 680 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    100%

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п.Ува, ул. Заводская, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата 80% после поставки товара, в течение 5 рабочих дней; остальные 20% после предоставления отчета НДФЛ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    426062, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Спортивная, 77

    427261, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Увинский район, Ува, Заводская, д.1

    Классификатор ОКПД2

    28.41.40.000

    Части и принадлежности станков для обработки металлов

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ФОТО.pdf

    30.12.2020

    заявка___сменный_шлюз.jpg

    30.12.2020

    Схема_сменный_шлюз.pdf

    30.12.2020

    Обязательное заполнение "ЗАЯВКА на участие" без него не рассматриваем

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сменный шлюз (ячейковый накопитель) для "

    Кол-во:

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