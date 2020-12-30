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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009820162
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по формированию, печати и доставке единых платежных документов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 13:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, ул. Водников, 24-26
Почтовый адрес
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, ул. Водников, 24-26
Контактный телефон
+7 846 310-32-25
Факс
--
Адрес электронной почты
F0631301@samgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бугаренко Людмила Петровна
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по формированию, печати и доставке единых платежных документов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 06:59 GMT +330.12.2020 06:5930.12.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820162Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по формированию, печати и доставке единых платежных документов Самара
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 06:5930.12.2020 06:5930.12.2020 06:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009820162Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по формированию, печати и доставке единых платежных документов Самара
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 11:0031.12.2020 11:0031.12.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820162Подведение итогов не позднее Оказание услуг по формированию, печати и доставке единых платежных документов Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по формированию, печати и доставке единых платежных документов
Начальная цена
65 135 547,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Самара
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Самара
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, ул. Водников, 24-26
53.10
53.10
Документация лота
Кол-во: 13111020.00000
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