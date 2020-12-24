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Номер извещения
ГП048397
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка МТР для сооружения роликовой дороги подачи продукции для нужд филиала АО "МРТС" ЛЗС "Утренний"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
18.12.2020 13:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Контактный телефон
+7 499 754-20-21 доб. 132
Факс
+7 499 754-20-21
Адрес электронной почты
Smotritskii_P@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смотрицкий Павел Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка МТР для сооружения роликовой дороги подачи продукции для нужд филиала АО "МРТС" ЛЗС "Утренний"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 10:00 GMT +324.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048397Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МТР для сооружения роликовой дороги подачи продукции для нужд филиала АО "МРТС" ЛЗС "Утренний"Москва
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 16:0029.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048397Подведение итогов не позднее Поставка МТР для сооружения роликовой дороги подачи продукции для нужд филиала АО "МРТС" ЛЗС "Утренний"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МТР для сооружения роликовой дороги подачи продукции для нужд филиала АО "МРТС" ЛЗС "Утренний"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество поставляемого товара указано в Техническом заданиию Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Смотрицкому Павлу Валерьевичу, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.132) , e-mail: smotritskii_p@mrts.ru, ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВОПРОСАМС обращаться к Веретейникову Олегу , тел: 8 (499) 754-20-21 доб: 264 Email veretennikov_o@mrts.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОПТИМА ФИНАНС
Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
28.22.12.190
25.11.22.192
25.93.11.120
25.11.23.113
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 25
Кол-во: 4
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 500
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