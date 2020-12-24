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    Главная / Торги / Поставка МТР для сооружения роликовой дороги подачи продукции для нужд филиала АО "МРТС" ЛЗС "Утренний"

    Поставка МТР для сооружения роликовой дороги подачи продукции для нужд филиала АО "МРТС" ЛЗС "Утренний"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048397Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МТР для сооружения роликовой дороги подачи продукции для нужд филиала АО "МРТС" ЛЗС "Утренний"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048397

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка МТР для сооружения роликовой дороги подачи продукции для нужд филиала АО "МРТС" ЛЗС "Утренний"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 13:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_для_ЭТП.docx

    Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ.docx

    ТЗ_2.pdf

    Форма_2.xlsx

    Договор_поставки__МРТС_покупатель__шаблон_по_исполнению_госконтракта_с_Р....doc

    Эскиз_ОРБ_30Б.jpg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 132

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Smotritskii_P@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смотрицкий Павел Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка МТР для сооружения роликовой дороги подачи продукции для нужд филиала АО "МРТС" ЛЗС "Утренний"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 10:00 GMT +324.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048397Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МТР для сооружения роликовой дороги подачи продукции для нужд филиала АО "МРТС" ЛЗС "Утренний"Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 16:0029.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048397Подведение итогов не позднее Поставка МТР для сооружения роликовой дороги подачи продукции для нужд филиала АО "МРТС" ЛЗС "Утренний"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048397Подведение итогов не позднее Поставка МТР для сооружения роликовой дороги подачи продукции для нужд филиала АО "МРТС" ЛЗС "Утренний"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР для сооружения роликовой дороги подачи продукции для нужд филиала АО "МРТС" ЛЗС "Утренний"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара указано в Техническом заданиию Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Смотрицкому Павлу Валерьевичу, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.132) , e-mail: smotritskii_p@mrts.ru, ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВОПРОСАМС обращаться к Веретейникову Олегу , тел: 8 (499) 754-20-21 доб: 264 Email veretennikov_o@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 60 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. Договор поставки будет заключен с Филиалом АО "МРТС" ЛЗС "Утренний"
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    28.22.12.190

    Лебедки прочие

    25.11.22.192

    Опоры из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    25.93.11.120

    Канаты из черных металлов без электрической изоляции

    25.11.23.113

    Конструкции и детали канатных дорог из черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/840406/name/6018f6a75ab4d1.45995556

    02.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лебедка тяговая электрическая, грузоподъемностью 10 тн., в комплекте с тросом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Роликовая опора в сборе под трубу Ду1420 - Ду2520 мм. ТУ-3178-005-87879481-2010"

    Кол-во: 25

    "Позиция 3"

    "Канифас-блок 15-25 тн."

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Зажимы для троса д.18 мм."

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Зажимы для троса д.20 мм."

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Зажимы для троса д.22 мм."

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Зажимы для троса д.24 мм."

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Зажимы для троса д.26 мм."

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Коуш (клин/зажим) для троса д.18 мм. в сборе с обоймой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Коуш (клин/зажим) для троса д.20 мм. в сборе с обоймой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Коуш (клин/зажим) для троса д.22 мм. в сборе с обоймой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Коуш (клин/зажим) для троса д.24 мм. в сборе с обоймой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Коуш (клин/зажим) для троса д.26 мм. в сборе с обоймой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Трос - канат оцинкованный д. 20 мм."

    Кол-во: 500

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