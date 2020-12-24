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    Главная / Торги / поставка ГСМ по смарт-картам на 2021год для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"

    поставка ГСМ по смарт-картам на 2021год для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048395Дата и время окончания срока приема заявок поставка ГСМ по смарт-картам на 2021год для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"ОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048395

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка ГСМ по смарт-картам на 2021год для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 12:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ_ГСМ.doc

    21_Покупка_ЮУНК_типовой_Мечел_для_стороны.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ

    Юридический адрес

    462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1

    Почтовый адрес

    462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1

    Контактный телефон

    +7 3537 37-11-66

    Факс

    +7 3537 37-11-66

    Адрес электронной почты

    YGuyvan@unickel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гуйван Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ГСМ по смарт-картам на 2021год для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 08:00 GMT +324.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048395Дата и время окончания срока приема заявок поставка ГСМ по смарт-картам на 2021год для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"Орск

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 08:0024.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048395Дата и время вскрытия заявок поставка ГСМ по смарт-картам на 2021год для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"Орск

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 08:0030.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048395Подведение итогов не позднее поставка ГСМ по смарт-картам на 2021год для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"Орск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048395Подведение итогов не позднее поставка ГСМ по смарт-картам на 2021год для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"Орск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСМ по смарт-картам на 2021год для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ

    Адрес местонахождения

    462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1

    Классификатор ОКПД2

    46

    Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "бензин"

    Кол-во: 1

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