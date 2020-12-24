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Номер извещения
ГП048395
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка ГСМ по смарт-картам на 2021год для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 12:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1
Почтовый адрес
462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1
Контактный телефон
+7 3537 37-11-66
Факс
+7 3537 37-11-66
Адрес электронной почты
YGuyvan@unickel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гуйван Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Орск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ГСМ по смарт-картам на 2021год для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 08:00 GMT +324.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048395Дата и время окончания срока приема заявок поставка ГСМ по смарт-картам на 2021год для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"Орск
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 08:0024.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048395Дата и время вскрытия заявок поставка ГСМ по смарт-картам на 2021год для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"Орск
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 08:0030.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048395Подведение итогов не позднее поставка ГСМ по смарт-картам на 2021год для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"Орск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ по смарт-картам на 2021год для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ
Адрес местонахождения
462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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