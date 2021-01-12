Разработка рабочей документации и осуществление лимитированного авторского надзора по объектам: 1. АССБ. Устройство тамбура-шлюза, отделяющего помещения категории «А» от коридора, на 2-м этаже насосной тит.1200. 2. ТСБ-2. Насосная титул 1163/1164. Приведение к требованиям норм и правил здания АБК и гаража ПЧ-15. 3. ТСБ-1. Насосная титул 146/1124. Монтаж системы автоматического пожаротушения для резервуаров объемом 5000м3 в парках тит. 139, 2114

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП048390 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0047448-300-2020 Наименование закупки Разработка рабочей документации и осуществление лимитированного авторского надзора по объектам: 1. АССБ. Устройство тамбура-шлюза, отделяющего помещения категории «А» от коридора, на 2-м этаже насосной тит.1200. 2. ТСБ-2. Насосная титул 1163/1164. Приведение к требованиям норм и правил здания АБК и гаража ПЧ-15. 3. ТСБ-1. Насосная титул 146/1124. Монтаж системы автоматического пожаротушения для резервуаров объемом 5000м3 в парках тит. 139, 2114 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ Юридический адрес 644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1 Почтовый адрес 644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1 Контактный телефон +7 3812 69-07-02 Адрес электронной почты Dinze.TG@omsk.gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Динзе Татьяна Георгиевна Место рассмотрения заявок Омск Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Разработка рабочей документации и осуществление лимитированного авторского надзора по объектам: 1. АССБ. Устройство тамбура-шлюза, Дата и время окончания срока приема заявок 12.01.2021 05:30 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП048390 Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации и осуществление лимитированного авторского надзора по объектам: 1. АССБ. Устройство тамбура-шлюза, Омск Текущий статус Архив Предмет договора Разработка рабочей документации и осуществление лимитированного авторского надзора по объектам: 1. АССБ. Устройство тамбура-шлюза, Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт