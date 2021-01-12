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Номер извещения
ГП048390
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка рабочей документации и осуществление лимитированного авторского надзора по объектам: 1. АССБ. Устройство тамбура-шлюза, отделяющего помещения категории «А» от коридора, на 2-м этаже насосной тит.1200. 2. ТСБ-2. Насосная титул 1163/1164. Приведение к требованиям норм и правил здания АБК и гаража ПЧ-15. 3. ТСБ-1. Насосная титул 146/1124. Монтаж системы автоматического пожаротушения для резервуаров объемом 5000м3 в парках тит. 139, 2114
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
18.12.2020 12:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Контактный телефон
+7 3812 69-07-02
Адрес электронной почты
Dinze.TG@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Динзе Татьяна Георгиевна
Место рассмотрения заявок
Омск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка рабочей документации и осуществление лимитированного авторского надзора по объектам: 1. АССБ. Устройство тамбура-шлюза,
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 05:30 GMT +312.01.2021 05:3012.01.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048390Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации и осуществление лимитированного авторского надзора по объектам: 1. АССБ. Устройство тамбура-шлюза,Омск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Разработка рабочей документации и осуществление лимитированного авторского надзора по объектам: 1. АССБ. Устройство тамбура-шлюза,
Официальный сайт, на котором размещена документация
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