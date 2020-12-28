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    Главная / Торги / труба

    труба

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048396Дата и время окончания срока приема заявок трубаКрасноперекопскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048396

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    труба

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 12:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048396_труба.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-85-08

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    lyusinnn@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Люсин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Труба

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 16:00 GMT +328.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048396Дата и время окончания срока приема заявок трубаКрасноперекопск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 16:0028.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048396Дата и время вскрытия заявок трубаКрасноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2021 16:0028.01.2021 16:0028.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048396Подведение итогов не позднее трубаКрасноперекопск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 16:0028.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048396Подведение итогов не позднее трубаКрасноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    труба

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки товара на склад в течение 14 банковских дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13

    Трубы круглого сечения прочие стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.2

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/856729/name/6037617b87b5a7.10843262

    25.02.2021

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    18.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 720х9 ГОСТ 10706-76"

    Кол-во: 14.4

    "Позиция 2"

    "Труба 630х10 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 3"

    "Труба 426х9 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 4.7

    "Позиция 4"

    "Труба 920х9 ГОСТ 10706 -76"

    Кол-во: 6.8

    "Позиция 5"

    "Труба 630х10 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 3.1

    "Позиция 6"

    "Труба 530х10 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Труба 325х10 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 2.3

    "Позиция 8"

    "Труба 377х8 ГОСТ 10705-80 ВСт3сп Проект 014.02228-ТХ Линия возврата очищенного рассола на участке №3"

    Кол-во: 9.4

    "Позиция 9"

    "Труба 820х10 ГОСТ 20295"

    Кол-во: 2.2

    "Позиция 10"

    "Труба 630х8 ГОСТ 8732"

    Кол-во: 3.72

    "Позиция 11"

    "Труба 426х10 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 2.8

    "Позиция 12"

    "Лист 16 ст.09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 2.7

    "Позиция 13"

    "Труба 820х10 ГОСТ 20295 СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ перечень ОР пункт 17."

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 14"

    "Труба 1220х12 ГОСТ 10706 ст.электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 перечень ОР пункт 22."

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Труба 1020х10 ГОСТ 10706 ГОСТ 10704-91 ст.электросварная прямошовная перечень ОР пункт 22."

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Труба 820х10 ГОСТ 20295 ст.электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 перечень Ор пункт 31"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Труба 630х6 ГОСТ 8732 ст.20 поз.11 перечня"

    Кол-во: 1.04

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