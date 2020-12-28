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Номер извещения
ГП048396
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
труба
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 12:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Почтовый адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Контактный телефон
+7 365 652-85-08
Факс
+7 978 857-18-85
Адрес электронной почты
lyusinnn@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Люсин Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Красноперекопск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Труба
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 16:00 GMT +328.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048396Дата и время окончания срока приема заявок трубаКрасноперекопск
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 16:0028.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048396Дата и время вскрытия заявок трубаКрасноперекопск
Подведение итогов не позднее
28.01.2021 16:0028.01.2021 16:0028.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048396Подведение итогов не позднее трубаКрасноперекопск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
труба
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
24.20.13
24.2
Документация лота
Кол-во: 14.4
Кол-во: 0.8
Кол-во: 4.7
Кол-во: 6.8
Кол-во: 3.1
Кол-во: 1
Кол-во: 2.3
Кол-во: 9.4
Кол-во: 2.2
Кол-во: 3.72
Кол-во: 2.8
Кол-во: 2.7
Кол-во: 0.2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1.04
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