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    Главная / Торги / Проволока 12.64 из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 Мпа EN 10204-3.1 - 3000 кг.

    Проволока 12.64 из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 Мпа EN 10204-3.1 - 3000 кг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048421Дата и время окончания срока приема заявок Проволока 12.64 из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 Мпа EN 10204-3.1 - 3000 кг.СызраньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048421

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проволока 12.64 из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 Мпа EN 10204-3.1 - 3000 кг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_Проволока_12.64.doc

    ГП048421_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЯЖМАШ
    Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ

    Юридический адрес

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,

    Почтовый адрес

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +884 64378999 доб. 4201

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    87634@tyazhmash.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Осипова Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Сызрань

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проволока 12.64 из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 Мпа EN 10204-3.1 - 3000 кг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 08:00 GMT +323.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048421Дата и время окончания срока приема заявок Проволока 12.64 из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 Мпа EN 10204-3.1 - 3000 кг.Сызрань

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 08:0023.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048421Дата и время вскрытия заявок Проволока 12.64 из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 Мпа EN 10204-3.1 - 3000 кг.Сызрань

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 08:0030.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048421Подведение итогов не позднее Проволока 12.64 из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 Мпа EN 10204-3.1 - 3000 кг.Сызрань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048421Подведение итогов не позднее Проволока 12.64 из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 Мпа EN 10204-3.1 - 3000 кг.Сызрань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проволока 12.64 из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 Мпа EN 10204-3.1 - 3000 кг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО ТЯЖМАШРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оплата: 30% предоплата, 70% доплата по факту поставки на склад Покупателя. 2. Поставка: до 20.01.2021 г. Самовывоз.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЯЖМАШ
    Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ

    Адрес местонахождения

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13

    Классификатор ОКПД2

    24.34.13.120

    Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820701/name/5fe9b33563ef06.59707289

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проволока 12.64 из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 Мпа EN 10204-3.1"

    Кол-во: 3000

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