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Номер извещения
ГП048421
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проволока 12.64 из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 Мпа EN 10204-3.1 - 3000 кг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 14:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
Почтовый адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
Контактный телефон
+884 64378999 доб. 4201
Факс
--
Адрес электронной почты
87634@tyazhmash.com
Ф.И.О. контактного лица
Осипова Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Сызрань
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Проволока 12.64 из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 Мпа EN 10204-3.1 - 3000 кг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 08:00 GMT +323.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048421Дата и время окончания срока приема заявок Проволока 12.64 из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 Мпа EN 10204-3.1 - 3000 кг.Сызрань
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 08:0023.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048421Дата и время вскрытия заявок Проволока 12.64 из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 Мпа EN 10204-3.1 - 3000 кг.Сызрань
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 08:0030.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048421Подведение итогов не позднее Проволока 12.64 из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 Мпа EN 10204-3.1 - 3000 кг.Сызрань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проволока 12.64 из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 Мпа EN 10204-3.1 - 3000 кг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО ТЯЖМАШРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТЯЖМАШ
Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ
Адрес местонахождения
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
24.34.13.120
Документация лота
Кол-во: 3000
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