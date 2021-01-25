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    Главная / Торги / Услуга по ремонту насоса PV 140R1K4T1WF WS фирмы PARCER.

    Услуга по ремонту насоса PV 140R1K4T1WF WS фирмы PARCER.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 11:0025.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048410Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по ремонту насоса PV 140R1K4T1WF WS фирмы PARCER. ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048410

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуга по ремонту насоса PV 140R1K4T1WF WS фирмы PARCER.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 13:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_подряда.doc

    Техническое_задание.png

    Документация.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-03-39

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    sharipovalm@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шарипова Любовь Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по ремонту насоса PV 140R1K4T1WF WS фирмы PARCER.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.01.2021 11:00 GMT +325.01.2021 11:0025.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048410Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по ремонту насоса PV 140R1K4T1WF WS фирмы PARCER. Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    01.02.2021 11:0001.02.2021 11:0001.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048410Подведение итогов не позднее Услуга по ремонту насоса PV 140R1K4T1WF WS фирмы PARCER. Ижевск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    01.02.202101.02.2021 11:0001.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048410Подведение итогов не позднее Услуга по ремонту насоса PV 140R1K4T1WF WS фирмы PARCER. Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по ремонту насоса PV 140R1K4T1WF WS фирмы PARCER.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Ижевск,ул.Новоажимова,6, ПАО"Ижсталь".Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    90 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    33.12.23.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для металлургии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга по ремонту насоса PV 140R1K4T1WF WS фирмы PARCER"

    Кол-во: 1

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    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.05.2021 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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