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Номер извещения
ГП048410
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуга по ремонту насоса PV 140R1K4T1WF WS фирмы PARCER.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
18.12.2020 13:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-03-39
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
sharipovalm@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шарипова Любовь Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуга по ремонту насоса PV 140R1K4T1WF WS фирмы PARCER.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.01.2021 11:00 GMT +325.01.2021 11:0025.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048410Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по ремонту насоса PV 140R1K4T1WF WS фирмы PARCER. Ижевск
Подведение итогов не позднее
01.02.2021 11:0001.02.2021 11:0001.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048410Подведение итогов не позднее Услуга по ремонту насоса PV 140R1K4T1WF WS фирмы PARCER. Ижевск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по ремонту насоса PV 140R1K4T1WF WS фирмы PARCER.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Ижевск,ул.Новоажимова,6, ПАО"Ижсталь".Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
33.12.23.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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