Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи доли в размере 0,5 % в уставном капитале ООО «ЖИВАГО БАНК»

    Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи доли в размере 0,5 % в уставном капитале ООО «ЖИВАГО БАНК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 15:0018.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048403Дата и время окончания срока приема заявок Доля в размере 0,5 %, принадлежащая АО "Рязаньгоргаз", в уставном капитале ООО «ЖИВАГО БАНК» (ИНН: 6227003906, ОГРН: 1026200004060, адрес юридического лица: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64).РязаньПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи доли в размере 0,5 % в уставном капитале ООО «ЖИВАГО БАНК»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП048403

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Предмет договора

    Доля в размере 0,5 %, принадлежащая АО "Рязаньгоргаз", в уставном капитале ООО «ЖИВАГО БАНК» (ИНН: 6227003906, ОГРН: 1026200004060, адрес юридического лица: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64).

    Начальная цена

    1150000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    18-12-2020 13:21 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.01.2021 16:00

    Дата и время проведения

    20.01.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Проект_договора_о_задатке.docx

    ИС_доля_ЖИВАГО_БАНК_ЭТП_20.01.2021.doc

    Проект_договора_к_п_доли_ООО_ЖИВАГО_БАНК.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Юридический адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Контактный телефон

    +7 910 641-11-71

    Адрес электронной почты

    tay@gorgaz.ryazan.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тютчев Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Рязань

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Гамазкова Елена Валериевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    tay@gorgaz.ryazan.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 910 641-11-71

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013880
    Оказание услуг по производственному экологическому мониторингу и контролю в период строительства объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря» Этап 3. Линейная часть МГ. Участок КС «Шекснинская» – КС «Бабаевская» и Этап 4. Линейная часть МГ. Участок КС «Бабаевская» – КС «Пикалевская». ГИС Бабаевская» для нужд АО «Газстройпром».
    Оказание услуг по производственному экологическому мониторингу и контролю в период...
    591891
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    15 315 532
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ХК Якутуголь
    Запрос предложений № ГП213614
    Закупка запорной арматуры для нужд АО ХК "Якутуголь"
    Закупка запорной арматуры для нужд АО ХК "Якутуголь"
    588674
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    3
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211083521
    МИ №16590/МИ - Определение осадок фундаментов зданий и сооружений для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (222P100986)
    МИ №16590/МИ - Определение осадок фундаментов зданий и сооружений для нужд филиала ПАО "ОГК-2"...
    594049
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 604 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП237295
    Покупка Респираторов изолирующих регенеративных Р30 и Р34 согласно ТЗ.
    Покупка Респираторов изолирующих регенеративных Р30 и Р34 согласно ТЗ.
    593993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    ГЭС-УРАЛ
    Попозиционная № ГП237294
    Закупка траверсы трубной с мягкими полотенцами
    Закупка траверсы трубной с мягкими полотенцами
    594047
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ДМУ
    Запрос предложений № ГП237292
    Поставка песка среднего модуля крупности для объекта строительства "Реконструкция автомобильной дороги Лобня - аэропорт Шереметьево".
    Поставка песка среднего модуля крупности для объекта строительства "Реконструкция...
    594034
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ГСП-4
    Попозиционная № АП014032
    Поставка эмали СпецПротект 112 для объекта строительства «КС «Грязовецкая» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС «Славянская»
    Поставка эмали СпецПротект 112 для объекта строительства «КС «Грязовецкая» в составе стройки...
    592483
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211083458
    Поставка лицензии 1С:Предприятие 8 ПРОФ
    Поставка лицензии 1С:Предприятие 8 ПРОФ
    594033
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    432 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить