www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи доли в размере 0,5 % в уставном капитале ООО «ЖИВАГО БАНК»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с извещением
Номер извещения
ГП048403
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ
Предмет договора
Доля в размере 0,5 %, принадлежащая АО "Рязаньгоргаз", в уставном капитале ООО «ЖИВАГО БАНК» (ИНН: 6227003906, ОГРН: 1026200004060, адрес юридического лица: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64).
Начальная цена
1150000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
18-12-2020 13:21 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.01.2021 16:00
Дата и время проведения
20.01.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ
Юридический адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
Контактный телефон
+7 910 641-11-71
Адрес электронной почты
tay@gorgaz.ryazan.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тютчев Александр Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Рязань
Контактное лицо продавца/инициатора
Гамазкова Елена Валериевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tay@gorgaz.ryazan.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 910 641-11-71
Адрес местонахождения продавца/инициатора
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.