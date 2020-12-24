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Номер извещения
ГП048389
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка технических масел для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 12:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1
Почтовый адрес
462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1
Контактный телефон
+7 3537 37-11-66
Факс
+7 3537 37-11-66
Адрес электронной почты
YGuyvan@unickel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гуйван Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Орск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка технических масел для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 08:00 GMT +324.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048389Дата и время окончания срока приема заявок закупка технических масел для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"Орск
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 08:0024.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048389Дата и время вскрытия заявок закупка технических масел для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"Орск
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 08:0030.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048389Подведение итогов не позднее закупка технических масел для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"Орск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка технических масел для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ
Адрес местонахождения
462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1
19.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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