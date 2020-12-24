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    Главная / Торги / закупка технических масел для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"

    закупка технических масел для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048389Дата и время окончания срока приема заявок закупка технических масел для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"ОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048389

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка технических масел для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 12:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ_МАСЛА.doc

    21_Покупка_ЮУНК_типовой_Мечел_для_стороны.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ

    Юридический адрес

    462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1

    Почтовый адрес

    462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1

    Контактный телефон

    +7 3537 37-11-66

    Факс

    +7 3537 37-11-66

    Адрес электронной почты

    YGuyvan@unickel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гуйван Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка технических масел для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 08:00 GMT +324.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048389Дата и время окончания срока приема заявок закупка технических масел для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"Орск

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 08:0024.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048389Дата и время вскрытия заявок закупка технических масел для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"Орск

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 08:0030.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048389Подведение итогов не позднее закупка технических масел для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"Орск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048389Подведение итогов не позднее закупка технических масел для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"Орск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка технических масел для нужд ПАО "Комбинат Южуралникель"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ

    Адрес местонахождения

    462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масла моторные согласно техзадания"

    Кол-во: 1

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