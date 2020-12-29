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    Главная / Торги / Поставка Кабеля силового для обустройства объектов: «Харб.М. ГКП: КЭ: Сети внутриплощадочные»

    Поставка Кабеля силового для обустройства объектов: «Харб.М. ГКП: КЭ: Сети внутриплощадочные»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 21:0029.12.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048388Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Кабеля силового для обустройства объектов: «Харб.М. ГКП: КЭ: Сети внутриплощадочные»Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048388

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Лот 2211

    Наименование закупки

    Поставка Кабеля силового для обустройства объектов: «Харб.М. ГКП: КЭ: Сети внутриплощадочные»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 12:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Задание_на_поставку.pdf

    Документация__Лот_2211.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-93

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    EKuznetsova@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Елена Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Кабеля силового для обустройства объектов: «Харб.М. ГКП: КЭ: Сети внутриплощадочные»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 21:00 GMT +329.12.2020 21:0029.12.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048388Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Кабеля силового для обустройства объектов: «Харб.М. ГКП: КЭ: Сети внутриплощадочные»Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 08:0030.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048388Дата и время вскрытия заявок Поставка Кабеля силового для обустройства объектов: «Харб.М. ГКП: КЭ: Сети внутриплощадочные»Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    26.02.2021 13:0026.02.2021 13:0026.02.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048388Подведение итогов не позднее Поставка Кабеля силового для обустройства объектов: «Харб.М. ГКП: КЭ: Сети внутриплощадочные»Тюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 13:0026.02.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048388Подведение итогов не позднее Поставка Кабеля силового для обустройства объектов: «Харб.М. ГКП: КЭ: Сети внутриплощадочные»Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Кабеля силового для обустройства объектов: «Харб.М. ГКП: КЭ: Сети внутриплощадочные»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.111

    Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ

    27.32.14.112

    Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка Кабеля силового для обустройства объектов: «Харб.М. ГКП: КЭ: Сети внутриплощадочные»"

    Кол-во: 58240

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