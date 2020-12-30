Лот 1

Экспертное обследование грузоподъемных кранов отработавших нормативный срок службы. согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крану проставляется цена за работу Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям