www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП048391
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Экспертное обследование грузоподъемных кранов отработавших нормативный срок службы. Комплексное обследование крановых путей на 2021 год.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 12:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-51-68
Факс
--
Адрес электронной почты
VedernikovMV@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яковлев Эдуард Леонидович
Место рассмотрения предложений
Каменск-Уральский
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Экспертное обследование грузоподъемных кранов отработавших нормативный срок службы. согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крану проставляется цена за работу Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048391Дата и время окончания срока приема заявок Экспертное обследование грузоподъемных кранов отработавших нормативный срок службы. согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крану проставляется цена за работу Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям Каменск-Уральский
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 10:0030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048391Дата и время вскрытия заявок Экспертное обследование грузоподъемных кранов отработавших нормативный срок службы. согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крану проставляется цена за работу Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям Каменск-Уральский
Подведение итогов не позднее
11.01.2021 09:0011.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048391Подведение итогов не позднее Экспертное обследование грузоподъемных кранов отработавших нормативный срок службы. согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крану проставляется цена за работу Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям Каменск-Уральский
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
11.01.202111.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048391Подведение итогов не позднее Экспертное обследование грузоподъемных кранов отработавших нормативный срок службы. согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крану проставляется цена за работу Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям Каменск-Уральский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертное обследование грузоподъемных кранов отработавших нормативный срок службы. согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крану проставляется цена за работу Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
33.12
Документация лота
Кол-во: 1
Комплексное обследование крановых путей.согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крановому пути проставляется объектовая стоимость Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048391Дата и время окончания срока приема заявок Комплексное обследование крановых путей.согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крановому пути проставляется объектовая стоимость Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям Каменск-Уральский
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 10:0030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048391Дата и время вскрытия заявок Комплексное обследование крановых путей.согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крановому пути проставляется объектовая стоимость Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям Каменск-Уральский
Подведение итогов не позднее
11.01.2021 09:0011.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048391Подведение итогов не позднее Комплексное обследование крановых путей.согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крановому пути проставляется объектовая стоимость Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям Каменск-Уральский
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
11.01.202111.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048391Подведение итогов не позднее Комплексное обследование крановых путей.согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крановому пути проставляется объектовая стоимость Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям Каменск-Уральский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплексное обследование крановых путей.согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крановому пути проставляется объектовая стоимость Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
33.12
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.