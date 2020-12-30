Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Экспертное обследование грузоподъемных кранов отработавших нормативный срок службы. Комплексное обследование крановых путей на 2021 год.

    Экспертное обследование грузоподъемных кранов отработавших нормативный срок службы. Комплексное обследование крановых путей на 2021 год.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048391Дата и время окончания срока приема заявок Комплексное обследование крановых путей.согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крановому пути проставляется объектовая стоимость Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям Каменск-УральскийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048391

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГПМ экспертиза

    Наименование закупки

    Экспертное обследование грузоподъемных кранов отработавших нормативный срок службы. Комплексное обследование крановых путей на 2021 год.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 12:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования_по_ЭПБ_и_путям.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-51-68

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    VedernikovMV@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлев Эдуард Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Экспертное обследование грузоподъемных кранов отработавших нормативный срок службы. согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крану проставляется цена за работу Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048391Дата и время окончания срока приема заявок Экспертное обследование грузоподъемных кранов отработавших нормативный срок службы. согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крану проставляется цена за работу Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям Каменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 10:0030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048391Дата и время вскрытия заявок Экспертное обследование грузоподъемных кранов отработавших нормативный срок службы. согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крану проставляется цена за работу Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям Каменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2021 09:0011.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048391Подведение итогов не позднее Экспертное обследование грузоподъемных кранов отработавших нормативный срок службы. согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крану проставляется цена за работу Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям Каменск-Уральский

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048391Подведение итогов не позднее Экспертное обследование грузоподъемных кранов отработавших нормативный срок службы. согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крану проставляется цена за работу Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям Каменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертное обследование грузоподъемных кранов отработавших нормативный срок службы. согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крану проставляется цена за работу Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    33.12

    Услуги по ремонту оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    График_экспертиз.PDF

    18.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертное обследование грузоподъемных кранов отработавших нормативный срок службы. согласно графика на 2021 год."

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Комплексное обследование крановых путей.согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крановому пути проставляется объектовая стоимость Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048391Дата и время окончания срока приема заявок Комплексное обследование крановых путей.согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крановому пути проставляется объектовая стоимость Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям Каменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 10:0030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048391Дата и время вскрытия заявок Комплексное обследование крановых путей.согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крановому пути проставляется объектовая стоимость Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям Каменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2021 09:0011.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048391Подведение итогов не позднее Комплексное обследование крановых путей.согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крановому пути проставляется объектовая стоимость Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям Каменск-Уральский

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048391Подведение итогов не позднее Комплексное обследование крановых путей.согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крановому пути проставляется объектовая стоимость Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям Каменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплексное обследование крановых путей.согласно графика на 2021 год. Коммерческое предложение должно быть сформировано: - по каждому крановому пути проставляется объектовая стоимость Местонахождение организации в уральском регионе Участники торгов должны соответствовать приложенным требованиям

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    33.12

    Услуги по ремонту оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    График_пути.PDF

    18.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплексное обследование крановых путей на 2021 год.согласно графика на 2021 год."

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Конкурентный отбор № 32211082279
    Определение исполнителя для оказания услуг по ремонту станций катодной защиты
    Определение исполнителя для оказания услуг по ремонту станций катодной защиты
    593861
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    90 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Мечел-Кокс
    Попозиционная № ГП225070
    Услуги по ремонту (восстановлению работоспособности) колесных пар коксотушильных вагонов, электровозов и роликов нижних опорных на 2022 год, согласно технических заданий заказчика
    Услуги по ремонту (восстановлению работоспособности) колесных пар коксотушильных вагонов,...
    590310
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:10(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № 32211061046
    10/24.01.22/НСТЭЦ/КО/Э Оказание услуг по текущему ремонту (с предварительной диагностикой) электроприводов «Auma» (4шт.) на ПГУ-410
    10/24.01.22/НСТЭЦ/КО/Э Оказание услуг по текущему ремонту (с предварительной диагностикой)...
    590615
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    589 841
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Конкурентный отбор № 32211074009
    Конкурентный отбор в электронной форме № 047/01.22/КО по отбору организации для оказания услуг по техническому обслуживанию сварочного оборудования
    Конкурентный отбор в электронной форме № 047/01.22/КО по отбору организации для оказания услуг...
    592470
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    139 920
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211071389
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования прачечной и химчистки филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования прачечной...
    591742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    780 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП225406
    Услуги по ремонту осушителя воздуха компрессора
    Услуги по ремонту осушителя воздуха компрессора
    591164
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211043171
    МИ №22P20516 - Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования источников теплоснабжения (ремонт дымовых труб, тепломеханического оборудования, АКЗ оборудования, прочистка газоходов) на объектах ПАО "МОЭК" для нужд ПАО «МОЭК» (1219)
    МИ №22P20516 - Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования источников...
    587666
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 1303553,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    78 213 204
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП013533
    413/ТС - Замена деталей направляющего аппарата гидроагрегата ст. № 5 ГЭС-21 Хямекоски для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-386)
    413/ТС - Замена деталей направляющего аппарата гидроагрегата ст. № 5 ГЭС-21 Хямекоски для нужд...
    590522
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 245 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить