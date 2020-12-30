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    Главная / Торги / Поставка сжиженного углеводородного газа для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Поставка сжиженного углеводородного газа для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 08:5930.12.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820487Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сжиженного углеводородного газа для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009820487

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    68-2020/ГГЧ

    Наименование закупки

    Поставка сжиженного углеводородного газа для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 13:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Документация_ЗП_68_2020_ГГЧ.doc

    Извещение_о_проведении_ЗП_ЭФ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК

    Юридический адрес

    369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126

    Почтовый адрес

    369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126

    Контактный телефон

    +7 8782 28-13-28

    Факс

    +7 8782 26-34-90

    Адрес электронной почты

    v.tsipkovskaya@k-chgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ципковская Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Закупки и тендеры Карачаево-Черкесская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сжиженного углеводородного газа для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 08:59 GMT +330.12.2020 08:5930.12.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820487Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сжиженного углеводородного газа для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 09:0030.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009820487Дата и время вскрытия заявок Поставка сжиженного углеводородного газа для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2021 14:0011.01.2021 14:0011.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820487Подведение итогов не позднее Поставка сжиженного углеводородного газа для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 14:0011.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820487Подведение итогов не позднее Поставка сжиженного углеводородного газа для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сжиженного углеводородного газа для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Начальная цена

    431 959,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запроса предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запроса предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запроса предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК

    Адрес местонахождения

    369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126

    Классификатор ОКПД2

    19.20.3

    Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие, кроме газа горючего природного

    Классификатор ОКВЭД2

    46.12.1

    Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка сжиженного углеводородного газа для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»"

    Кол-во: 1.00000

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