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    Главная / Торги / «Закупка респираторов класса защиты FFP3»

    «Закупка респираторов класса защиты FFP3»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 11:3024.12.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048386Дата и время окончания срока приема заявок «Закупка респираторов класса защиты FFP3»Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048386

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Закупка респираторов класса защиты FFP3»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    18.12.2020 12:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос_респираторы_ффп3.xlsx

    ГП048386_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    oksana.timina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тимина Оксана Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Закупка респираторов класса защиты FFP3»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 11:30 GMT +324.12.2020 11:3024.12.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048386Дата и время окончания срока приема заявок «Закупка респираторов класса защиты FFP3»Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 11:3024.12.2020 11:3024.12.2020 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048386Дата и время вскрытия заявок «Закупка респираторов класса защиты FFP3»Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 14:0018.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048386Подведение итогов не позднее «Закупка респираторов класса защиты FFP3»Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Закупка респираторов класса защиты FFP3»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    «Закупка респираторов класса защиты FFP3»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желаемая отсрочка платежа в соответствии с запросом
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833496/name/600ab7f21870e7.06803946

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "респиратор"

    Кол-во: 1500

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