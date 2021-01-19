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Номер извещения
ГП048385
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Насос 4535V 50A25 1CC 20 282 Vickers
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
18.12.2020 12:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7568
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Iuliia.Stepanova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Степанова Юлия Олеговна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Насос 4535V 50A25 1CC 20 282 Vickers
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 09:00 GMT +319.01.2021 09:0019.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048385Дата и время окончания срока приема заявок Насос 4535V 50A25 1CC 20 282 VickersКолпино
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 09:0019.01.2021 09:0019.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048385Дата и время вскрытия заявок Насос 4535V 50A25 1CC 20 282 VickersКолпино
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Насос 4535V 50A25 1CC 20 282 Vickers
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, КолпиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
28.13
Документация лота
Кол-во: 1
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