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    Главная / Торги / Насос 4535V 50A25 1CC 20 282 Vickers

    Насос 4535V 50A25 1CC 20 282 Vickers

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 09:0019.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048385Дата и время окончания срока приема заявок Насос 4535V 50A25 1CC 20 282 VickersКолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048385

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    66348

    Наименование закупки

    Насос 4535V 50A25 1CC 20 282 Vickers

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    18.12.2020 12:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    20200522_085252.jpg

    20200522_085351.jpg

    Оферта_на_ЭТП_66348.pdf

    ГП048385_second_parts_protocol1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7568

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Iuliia.Stepanova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанова Юлия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Насос 4535V 50A25 1CC 20 282 Vickers

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 09:00 GMT +319.01.2021 09:0019.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048385Дата и время окончания срока приема заявок Насос 4535V 50A25 1CC 20 282 VickersКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 09:0019.01.2021 09:0019.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048385Дата и время вскрытия заявок Насос 4535V 50A25 1CC 20 282 VickersКолпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 09:0028.02.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048385Подведение итогов не позднее Насос 4535V 50A25 1CC 20 282 VickersКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Насос 4535V 50A25 1CC 20 282 Vickers

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Оферты
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    договор_поставки___Спецсталь___покупатель.doc

    29.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/863741/name/6041da523bcfb0.53774891

    05.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос 4535V 50A25 1CC 20 282 Vickers"

    Кол-во: 1

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