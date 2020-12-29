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Номер извещения
ГП048387
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка масок медицинских трехслойных одноразовых из нетканого материала с фиксатором на резинке
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Редукцион
Дата публикации
18.12.2020 12:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115193, Г МОСКВА, УЛ 5-Я КОЖУХОВСКАЯ, ДОМ 9, ПОМЕЩЕНИЕ VII, КОМН.2, ОФИС 21
Почтовый адрес
115193, Г МОСКВА, УЛ КОЖУХОВСКАЯ 5-Я, ДОМ 9, ПОМЕЩЕНИЕ VII, КОМН.2, ОФИС 21
Контактный телефон
+7 812 385-64-27
Факс
Адрес электронной почты
tender@rtp-polimer.ru
Ф.И.О. контактного лица
Песковацкова Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масок медицинских трехслойных одноразовых из нетканого материала с фиксатором на резинке
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масок медицинских трехслойных одноразовых из нетканого материала с фиксатором на резинке
Начальная цена
7 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
70 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 000 000 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
город Москва, город СерпуховРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РТП ПОЛИМЕР
Все закупки и тендеры РТП ПОЛИМЕР
Адрес местонахождения
115193, Г МОСКВА, УЛ 5-Я КОЖУХОВСКАЯ, ДОМ 9, ПОМЕЩЕНИЕ VII, КОМН.2, ОФИС 21
115193, Г МОСКВА, УЛ КОЖУХОВСКАЯ 5-Я, ДОМ 9, ПОМЕЩЕНИЕ VII, КОМН.2, ОФИС 21
32.50.50.190
32.99.1
Документация лота
Кол-во: 2000000
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