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Номер извещения
32009819793
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме (далее-закупка) на право заключения договора на оказание услуг на транспортировку полных хлорных контейнеров автотранспортом и доставку порожней хлорной тары в период с 01.04.2021 по 31.03.2023 для ООО «Нижневартовские коммунальные системы» № закупки РКСМ-1129
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
18.12.2020 12:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-32 доб. 1675
Факс
--
Адрес электронной почты
eperevalov@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Перевалов Евгений Николаевич
Место рассмотрения предложений
Центральный
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг на транспортировку полных хлорных контейнеров автотранспортом и доставку порожней хлорной тары
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819793Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на транспортировку полных хлорных контейнеров автотранспортом и доставку порожней хлорной тарыЦентральный
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 10:0012.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009819793Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг на транспортировку полных хлорных контейнеров автотранспортом и доставку порожней хлорной тарыЦентральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг на транспортировку полных хлорных контейнеров автотранспортом и доставку порожней хлорной тары
Начальная цена
5 492 280,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19
49.4
49.4
Документация лота
Кол-во: 14.00000
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