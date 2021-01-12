Запрос котировок в электронной форме (далее-закупка) на право заключения договора на оказание услуг на транспортировку полных хлорных контейнеров автотранспортом и доставку порожней хлорной тары в период с 01.04.2021 по 31.03.2023 для ООО «Нижневартовские коммунальные системы» № закупки РКСМ-1129

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009819793 Уникальный номер закупки Номер закупки РКСМ-1129 Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме (далее-закупка) на право заключения договора на оказание услуг на транспортировку полных хлорных контейнеров автотранспортом и доставку порожней хлорной тары в период с 01.04.2021 по 31.03.2023 для ООО «Нижневартовские коммунальные системы» № закупки РКСМ-1129 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ

Все закупки и тендеры АО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ Юридический адрес 119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9 Почтовый адрес 115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3 Контактный телефон +7 495 783-32-32 доб. 1675 Факс -- Адрес электронной почты eperevalov@roscomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Перевалов Евгений Николаевич Место рассмотрения предложений Центральный Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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