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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме (далее-закупка) на право заключения договора на оказание услуг на транспортировку полных хлорных контейнеров автотранспортом и доставку порожней хлорной тары в период с 01.04.2021 по 31.03.2023 для ООО «Нижневартовские коммунальные системы» № закупки РКСМ-1129

    Запрос котировок в электронной форме (далее-закупка) на право заключения договора на оказание услуг на транспортировку полных хлорных контейнеров автотранспортом и доставку порожней хлорной тары в период с 01.04.2021 по 31.03.2023 для ООО «Нижневартовские коммунальные системы» № закупки РКСМ-1129

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819793Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на транспортировку полных хлорных контейнеров автотранспортом и доставку порожней хлорной тарыЦентральныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009819793

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    РКСМ-1129

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме (далее-закупка) на право заключения договора на оказание услуг на транспортировку полных хлорных контейнеров автотранспортом и доставку порожней хлорной тары в период с 01.04.2021 по 31.03.2023 для ООО «Нижневартовские коммунальные системы» № закупки РКСМ-1129

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    18.12.2020 12:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД_Перевозка_хлора_НКС_1129.7z

    Итоговый_Протокол_РКСМ_1129_для_ЕИС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ
    Все закупки и тендеры АО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ

    Юридический адрес

    119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3

    Контактный телефон

    +7 495 783-32-32 доб. 1675

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    eperevalov@roscomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Перевалов Евгений Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Центральный

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг на транспортировку полных хлорных контейнеров автотранспортом и доставку порожней хлорной тары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819793Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на транспортировку полных хлорных контейнеров автотранспортом и доставку порожней хлорной тарыЦентральный

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 10:0012.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009819793Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг на транспортировку полных хлорных контейнеров автотранспортом и доставку порожней хлорной тарыЦентральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.02.202118.02.2021 23:0018.02.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819793Подведение итогов не позднее Оказание услуг на транспортировку полных хлорных контейнеров автотранспортом и доставку порожней хлорной тарыЦентральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг на транспортировку полных хлорных контейнеров автотранспортом и доставку порожней хлорной тары

    Начальная цена

    5 492 280,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    49.4

    Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834291/name/600e9318a410e3.06395099

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам"

    Кол-во: 14.00000

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    03.06.2020 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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